https://ria.ru/20250602/moskva-2020561650.html

В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском

В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском

Стихийный мемориал врачу Виолетте Горыне, погибшей в ЧП в Брянской области, появился в хосписе "Дом с маяком" в Москве, где она работала, передает корреспондент РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:59:00+03:00

2025-06-02T21:59:00+03:00

2025-06-02T21:59:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

дом с маяком

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стихийный мемориал врачу Виолетте Горыне, погибшей в ЧП в Брянской области, появился в хосписе "Дом с маяком" в Москве, где она работала, передает корреспондент РИА Новости. Ранее учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что врач одноименного детского хосписа Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области. Дети Горыни сейчас с отцом находятся в клинике доктора Рошаля, куда их доставили в воскресенье. Мемориал украшен свежими цветами, которые принесли сотрудники фонда и неравнодушные граждане. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/mladenets-2020539405.html

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