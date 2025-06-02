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В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
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21:59 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/moskva-2020561650.html
В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском
В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском
Стихийный мемориал врачу Виолетте Горыне, погибшей в ЧП в Брянской области, появился в хосписе "Дом с маяком" в Москве, где она работала, передает корреспондент РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:59:00+03:00
2025-06-02T21:59:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
дом с маяком
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стихийный мемориал врачу Виолетте Горыне, погибшей в ЧП в Брянской области, появился в хосписе "Дом с маяком" в Москве, где она работала, передает корреспондент РИА Новости. Ранее учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что врач одноименного детского хосписа Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области. Дети Горыни сейчас с отцом находятся в клинике доктора Рошаля, куда их доставили в воскресенье. Мемориал украшен свежими цветами, которые принесли сотрудники фонда и неравнодушные граждане. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, дом с маяком, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Дом с маяком, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В московском хосписе появился мемориал врачу, погибшей под Брянском

Стихийный мемориал врачу, погибшей в ЧП в Брянской области, появился в Москве

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стихийный мемориал врачу Виолетте Горыне, погибшей в ЧП в Брянской области, появился в хосписе "Дом с маяком" в Москве, где она работала, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что врач одноименного детского хосписа Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области. Дети Горыни сейчас с отцом находятся в клинике доктора Рошаля, куда их доставили в воскресенье.
Мемориал украшен свежими цветами, которые принесли сотрудники фонда и неравнодушные граждане.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинДом с маякомСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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