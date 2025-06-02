https://ria.ru/20250602/moskva-2020435788.html

В Москве школьница разнесла двери электрички молотком

В Москве школьница разнесла двери электрички молотком - РИА Новости, 02.06.2025

В Москве школьница разнесла двери электрички молотком

Четырнадцатилетняя школьница аварийным молотком разнесла двери электрички в Москве, выяснилось, что она уже состоит на учёте в МВД, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:17:00+03:00

2025-06-02T13:17:00+03:00

2025-06-02T13:26:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница аварийным молотком разнесла двери электрички в Москве, выяснилось, что она уже состоит на учёте в МВД, сообщили в Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральном округу. "Транспортными полицейскими столицы установлена школьница, разгромившая пригородную электричку. Ею оказалась 14-летняя местная жительница, состоящая на профилактическом учете", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, в ходе мониторинга интернета транспортные полицейские нашли публикацию, где несовершеннолетняя в вагоне электропоезда киевского направления Московской железной дороги с помощью аварийного молотка разбила стекла дверей электрички, после чего бросила предмет в головной вагон уходящего поезда и скрылась. Сейчас школьница опрошена и передана родителям. Несовершеннолетняя осознает, что натворила, и обещала больше так не делать, следует из опубликованного полицейскими видео. Материалы по данному факту будут переданы в следственное управление на транспорте СК РФ, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html

https://ria.ru/20250527/malchik-2019368580.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)