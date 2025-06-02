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На востоке Москвы начали реконструировать газопроводы - РИА Новости, 02.06.2025
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11:02 02.06.2025
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На востоке Москвы начали реконструировать газопроводы
На востоке Москвы начали реконструировать газопроводы - РИА Новости, 02.06.2025
На востоке Москвы начали реконструировать газопроводы
Газопроводы среднего и низкого давления начали реконструировать на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:02:00+03:00
2025-06-02T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Газопроводы среднего и низкого давления начали реконструировать на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции газопроводов среднего и низкого давления в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Модернизацию проводят в рамках масштабной программы по обновлению газораспределительной инфраструктуры города. Проект реализуют на Поселковой улице, участок между домами 7 и 29", - говорится в сообщении. Отмечается, что мастера демонтируют около 1,5 километра устаревших стальных труб, вместо которых проложат современные полиэтиленовые газопроводы. Используемые материалы отличаются высокой устойчивостью к коррозии, агрессивным внешним факторам и температурным перепадам. Такие трубы обладают повышенной герметичностью и рассчитаны на эксплуатацию сроком свыше 40 лет. "Новый газопровод проложат открытым способом с соблюдением всех действующих нормативов в сфере строительства и технической безопасности. Такой метод позволяет эффективно выполнять работы в условиях плотной городской застройки. Полностью реализовать проект специалисты АО "Мосгаз" планируют до конца этого года. Благодаря реконструкции повысится надежность, энергоэффективность и технологическая устойчивость системы газоснабжения, а также будут созданы условия для стабильной и безопасной подачи газа потребителям", - уточняется в сообщении.
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экономика, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва
На востоке Москвы начали реконструировать газопроводы

На востоке Москвы реконструируют газопроводы среднего и низкого давления

© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"Газопроводы среднего и низкого давления начали реконструировать на востоке Москвы
Газопроводы среднего и низкого давления начали реконструировать на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"
Газопроводы среднего и низкого давления начали реконструировать на востоке Москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Газопроводы среднего и низкого давления начали реконструировать на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции газопроводов среднего и низкого давления в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Модернизацию проводят в рамках масштабной программы по обновлению газораспределительной инфраструктуры города. Проект реализуют на Поселковой улице, участок между домами 7 и 29", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мастера демонтируют около 1,5 километра устаревших стальных труб, вместо которых проложат современные полиэтиленовые газопроводы. Используемые материалы отличаются высокой устойчивостью к коррозии, агрессивным внешним факторам и температурным перепадам. Такие трубы обладают повышенной герметичностью и рассчитаны на эксплуатацию сроком свыше 40 лет.
"Новый газопровод проложат открытым способом с соблюдением всех действующих нормативов в сфере строительства и технической безопасности. Такой метод позволяет эффективно выполнять работы в условиях плотной городской застройки. Полностью реализовать проект специалисты АО "Мосгаз" планируют до конца этого года. Благодаря реконструкции повысится надежность, энергоэффективность и технологическая устойчивость системы газоснабжения, а также будут созданы условия для стабильной и безопасной подачи газа потребителям", - уточняется в сообщении.
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