Рейтинг@Mail.ru
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/moskva-2020390933.html
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском
Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:55:00+03:00
2025-06-02T09:55:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
брянск
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332389_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_13df6884055cb2069c66ede76ca02ad7.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 04.00 мск понедельника, в лечебных учреждениях Москвы находятся 22 человека, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще один ребенок и 41 взрослый находятся на лечении в больницах Брянска. "Тридцати трем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно", - заключил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в больницах после происшествия с поездом находятся 64 человека.
https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html
москва
брянская область
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332389_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_066f0d0a45c4daf3f0942987bf8a72ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, брянская область, брянск, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Брянск, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском

В московских больницах остаются три ребенка и 19 взрослых после ЧП под Брянском

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По состоянию на 04.00 мск понедельника, в лечебных учреждениях Москвы находятся 22 человека, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще один ребенок и 41 взрослый находятся на лечении в больницах Брянска. "Тридцати трем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно", - заключил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в больницах после происшествия с поездом находятся 64 человека.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома
Вчера, 07:17
 
ПроисшествияМоскваБрянская областьБрянскОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала