https://ria.ru/20250602/moskva-2020390933.html
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском
Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:55:00+03:00
2025-06-02T09:55:00+03:00
2025-06-02T09:55:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
брянск
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 04.00 мск понедельника, в лечебных учреждениях Москвы находятся 22 человека, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще один ребенок и 41 взрослый находятся на лечении в больницах Брянска. "Тридцати трем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно", - заключил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в больницах после происшествия с поездом находятся 64 человека.
https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, брянская область, брянск, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Брянск, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском
В московских больницах остаются три ребенка и 19 взрослых после ЧП под Брянском