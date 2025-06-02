https://ria.ru/20250602/moskva-2020390933.html

В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском

В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

В московских больницах остаются 22 человека после ЧП под Брянском

Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:55:00+03:00

2025-06-02T09:55:00+03:00

2025-06-02T09:55:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

брянск

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 04.00 мск понедельника, в лечебных учреждениях Москвы находятся 22 человека, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще один ребенок и 41 взрослый находятся на лечении в больницах Брянска. "Тридцати трем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно", - заключил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в больницах после происшествия с поездом находятся 64 человека.

https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, брянская область, брянск, обрушение моста на поезд в брянской области