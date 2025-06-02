https://ria.ru/20250602/moshenniki-2020370225.html

У россиян крадут Telegram-аккаунты под видом розыгрышей игрушек Лабубу

У россиян крадут Telegram-аккаунты под видом розыгрышей игрушек Лабубу - РИА Новости, 02.06.2025

У россиян крадут Telegram-аккаунты под видом розыгрышей игрушек Лабубу

Мошенники стали использовать игрушки в виде зубастых монстров Лабубу, завоевавшие популярность россиян, для кражи Telegram-аккаунтов: одни боты в мессенджере... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T06:05:00+03:00

2025-06-02T06:05:00+03:00

2025-06-02T06:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мошенники стали использовать игрушки в виде зубастых монстров Лабубу, завоевавшие популярность россиян, для кражи Telegram-аккаунтов: одни боты в мессенджере предлагают получить подарок в виде игрушки за отзыв, а другие боты якобы проводят розыгрыши, рассказали РИА Новости в компании F6. "Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили Telegram-боты, в которых Лабубу выступает в качестве приманки для фишинга, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы. Один из таких Telegram-ботов нацелен на угон аккаунтов. Под предлогом получения подарка в виде Лабубу за отзыв бот предлагает поделиться своим контактом, а затем - ввести поступивший код от Telegram под предлогом учёта как "уникального пользователя". На самом деле это код доступа в аккаунт", - сказали в компании. "Также злоумышленники создали несколько ботов, в которых якобы проводят розыгрыш Лабубу. Для участия пользователя предлагают подписаться на определённые Telegram-каналы. Некоторые их этих каналов могут рекламировать мошеннические схемы, целью которых является кража денег", - добавили там же. Специалисты компании нашли также несколько аккаунтов и ботов в Telegram, где ведется фейковая продажа игрушек: после перевода денежных средств "продавец" может перестать выходить на связь, а деньги вернуть, скорее всего, не удастся. По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection F6 Евгения Егорова, мошенники используют в качестве приманки каждую новинку, модный товар или игрушку, которые вызвали ажиотаж и высокий спрос. Они адаптируют эффективные схемы обмана под новые инфоповоды за считанные дни. "Схема с ложными подарками - одна из таких схем. Когда в качестве приманки злоумышленники используют игрушки, дети оказываются в особой опасности из-за доверчивости, которая свойственна их возрасту. Угнанные аккаунты Telegram, в том числе принадлежащие детям, злоумышленники впоследствии могут использовать в противоправных целях", - добавил Егоров. Эксперты компании советуют всегда критично относится к розыгрышам и обещаниям подарков, особенно если такое предложение размещено в соцсетях или мессенджерах или содержится в письме в электронной почте. Если под предлогом получения подарка предлагается перейти в Telegram-бот и что-то сделать, это, скорее всего, обман.

https://ria.ru/20250602/moshennichestvo-2020365090.html

https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020257184.html

https://ria.ru/20250601/moshenniki-2020209780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, евгений егоров, telegram