https://ria.ru/20250602/moshennichestvo-2020365090.html
Школьники все чаще становятся жертвами мошенничества
Школьники все чаще становятся жертвами мошенничества - РИА Новости, 02.06.2025
Школьники все чаще становятся жертвами мошенничества
Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников на каникулах делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников: детей... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:13:00+03:00
2025-06-02T03:13:00+03:00
2025-06-02T03:13:00+03:00
общество
технологии
лаборатория касперского
мегафон
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников на каникулах делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников: детей пытаются обманывать с помощью поддельных мобильных игр и соцсетей, все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов, рассказали РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского" совместно с "Мегафоном" и Rustore. "С начала года мошенники все чаще выдают себя за представителей школы: завучей, социальных педагогов. Схемы обмана могут быть различными, как и действия, которые должны выполнить школьники: в каких-то случаях предлагают зарегистрироваться на определенном ресурсе, в другом - назвать код из СМС для якобы активации школьного дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей. За первые пять месяцев этого (2025 - ред.) года таких инцидентов зарегистрировано на 30% больше, чем за весь прошлый год. Сейчас в период проведения экзаменов актуальна схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других", - рассказали в "Мегафоне". Помимо приемов социальной инженерии киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения. "За последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории - вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию", - сообщили в Rustore. Там добавили, что чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных. По данным "Лаборатории Касперского", количество атак на Android-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло почти на 60% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Речь идет в том числе о подделках под Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Genshin Impact. "Основной вектор заражения Android-смартфонов зловредами под видом игр или читов - приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. К тому же, в последнее время злоумышленники стали активно рассылать вредоносные программы в мессенджерах - под видом самых разных приманок. Поэтому мы рекомендуем сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные (СМС, журналы звонков, список контактов и другое), а также к "специальным возможностям" без явной необходимости", - прокомментировал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин.
https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020257184.html
https://ria.ru/20250531/ekspert-2020128450.html
https://ria.ru/20250528/kiberbezopasnost-2019470253.html
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общество, технологии, лаборатория касперского, мегафон, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Лаборатория Касперского, Мегафон, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Школьники все чаще становятся жертвами мошенничества
Лаборатория Касперского: школьники все чаще становятся жертвами мошенничества
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников на каникулах делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников: детей пытаются обманывать с помощью поддельных мобильных игр и соцсетей, все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов, рассказали РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского" совместно с "Мегафоном" и Rustore.
"С начала года мошенники все чаще выдают себя за представителей школы: завучей, социальных педагогов. Схемы обмана могут быть различными, как и действия, которые должны выполнить школьники: в каких-то случаях предлагают зарегистрироваться на определенном ресурсе, в другом - назвать код из СМС для якобы активации школьного дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей. За первые пять месяцев этого (2025 - ред.) года таких инцидентов зарегистрировано на 30% больше, чем за весь прошлый год. Сейчас в период проведения экзаменов актуальна схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других", - рассказали в "Мегафоне
".
Помимо приемов социальной инженерии киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.
"За последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории - вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию", - сообщили в Rustore.
Там добавили, что чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных.
По данным "Лаборатории Касперского
", количество атак на Android-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло почти на 60% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Речь идет в том числе о подделках под Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Genshin Impact.
"Основной вектор заражения Android-смартфонов зловредами под видом игр или читов - приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. К тому же, в последнее время злоумышленники стали активно рассылать вредоносные программы в мессенджерах - под видом самых разных приманок. Поэтому мы рекомендуем сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные (СМС, журналы звонков, список контактов и другое), а также к "специальным возможностям" без явной необходимости", - прокомментировал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин.