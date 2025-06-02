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Внутренний госдолг Молдавии с начала года увеличился почти на 10 процентов - РИА Новости, 02.06.2025
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23:52 02.06.2025 (обновлено: 23:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020572670.html
Внутренний госдолг Молдавии с начала года увеличился почти на 10 процентов
Внутренний госдолг Молдавии с начала года увеличился почти на 10 процентов - РИА Новости, 02.06.2025
Внутренний госдолг Молдавии с начала года увеличился почти на 10 процентов
Внутренний госдолг Молдавии с начала 2025 года увеличился на 280 миллионов долларов, что составляет 9,88%, сообщает минфин республики. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:52:00+03:00
2025-06-02T23:53:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Внутренний госдолг Молдавии с начала 2025 года увеличился на 280 миллионов долларов, что составляет 9,88%, сообщает минфин республики. "По состоянию на 31 мая 2025 года внутренний государственный долг по номинальной стоимости по сравнению с ситуацией на начало года увеличился на 4817,7 миллиона леев (279,78 миллиона долларов) и составил 48778,9 миллиона леев (2,83 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. Поясняется, что изменение внутреннего государственного долга произошло за счет увеличения выпуска государственных ценных бумаг на первичном рынке и через электронную платформу, а также выкупа конвертированных ценных бумаг. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250530/ekspert-2019920116.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец
Внутренний госдолг Молдавии с начала года увеличился почти на 10 процентов

Внутренний госдолг Молдавии с начала 2025 года вырос на 280 миллионов долларов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Внутренний госдолг Молдавии с начала 2025 года увеличился на 280 миллионов долларов, что составляет 9,88%, сообщает минфин республики.
"По состоянию на 31 мая 2025 года внутренний государственный долг по номинальной стоимости по сравнению с ситуацией на начало года увеличился на 4817,7 миллиона леев (279,78 миллиона долларов) и составил 48778,9 миллиона леев (2,83 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
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Поясняется, что изменение внутреннего государственного долга произошло за счет увеличения выпуска государственных ценных бумаг на первичном рынке и через электронную платформу, а также выкупа конвертированных ценных бумаг.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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