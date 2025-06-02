https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html

"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране

"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране - РИА Новости, 02.06.2025

"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране

Исследования показывают, что Молдавия одновременно сталкивается с депопуляцией, социально-экономическим кризисом и психологическим отказом общества от... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:55:00+03:00

2025-06-02T13:55:00+03:00

2025-06-02T13:55:00+03:00

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молдавия

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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Исследования показывают, что Молдавия одновременно сталкивается с депопуляцией, социально-экономическим кризисом и психологическим отказом общества от планирования будущего, что может привести к вымиранию страны, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "Молдавия входит в стадию экзистенциального распада. Три ключевых процесса идут одновременно и усиливают друг друга: физическое исчезновение населения, социально-экономическое разрушение и психологическая капитуляция. Мы не увидим революции, мы увидим исчезновение, тихое, незаметное. И однажды мы проснёмся в стране, где просто некому будет жить", - заявил Лисневский в эфире телеканала "Первый в Молдове", ссылаясь на исследование, которое провела в мае компания Intellect Group. По его словам, за последний год родилось всего 23,6 тысяч детей — абсолютный минимум за два века, при этом умерло 33,5 тысяч человек, то есть смертность почти на 10 тысяч превысила рождаемость. Кроме того, в рамках миграции страну покинули еще 35 тысяч человек. Среди тех, что остались в Молдавии, каждый третий живет за чертой абсолютной бедности, поскольку люди не могут покрыть базовые потребности. "В итоге 42,8% населения вообще не планируют будущее, 25,3% — живут в горизонте до полугода. Это означает, что страна живёт в режиме выживания и отказа от будущего. Люди вышли из негласного контракта с государством. Нет ни доверия, ни надежды, ни чувства принадлежности. Все больше граждан не видят смысла быть частью проекта "Республика Молдова", - подчеркнул эксперт. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html

https://ria.ru/20250530/moldavija-2020072650.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул