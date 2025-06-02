https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью - РИА Новости, 02.06.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью

Власти Молдавии проводят агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей под давлением зарубежных кураторов, заявил РИА Новости экс-премьер республики,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T02:08:00+03:00

2025-06-02T02:08:00+03:00

2025-06-02T02:09:00+03:00

молдавия

кишинев

россия

василий тарлев

владимир воронин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

московский патриархат

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978961709_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_941ac8df2c897ac6e95294c951d0ed52.jpg

КИШИНЕВ, 2 июн – РИА Новости. Власти Молдавии проводят агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей под давлением зарубежных кураторов, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Президент (Молдавии Майя) Санду и ее партия PAS ("Действие и солидарность") под диктовку зарубежных покровителей ведут агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей, которые разделяет подавляющее большинство наших граждан - более 95%. Сегодня священников вызывают на допросы, на них оказывается давление со стороны спецслужб, полиции, судебных органов", - сказал Тарлев, напомнив о ситуации с архиепископом Бельцкими и Фалештским Маркеллом, который подвергся обыску в аэропорту Кишинева перед поездкой в Иерусалим за Благодатным огнем. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Московский патриархат выразил обеспокоенность действиями молдавских властей, расценив их как нарушение религиозной свободы. Политик также раскритиковал проведение в Кишиневе мероприятий ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ* запрещено в России) под охраной полиции с участием западных дипломатов и представителей правящей партии. "Это не "демократия", это внешнее вмешательство в душу нации", - подчеркнул Тарлев. Особое возмущение политика вызвало решение суда, отклонившего иск Митрополии Кишинева и всея Молдовы против проведения гей-парада в столице. "После такого решения любые попытки критиковать или противостоять навязываемой ЛГБТ*-повестке будут расценены как "разжигание дискриминации", - отметил Тарлев. Экс-премьер подчеркнул, что партия "Будущее Молдовы" выступает за продвижение традиционной семьи и христианских ценностей, призывая к консолидации ради защиты национальной идентичности и суверенитета. Тарлев возглавлял правительство республики в 2001-2008 годах при президенте-коммунисте Владимире Воронине. В период с 2001 по 2008 год в Молдавии была проведена масштабная кампания по восстановлению и развитию православной церковной инфраструктуры. Согласно докладу митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, представленному на Архиерейском соборе Русской православной церкви в июне 2008 года, количество приходов в Кишиневско-Молдавской митрополии увеличилось с 194 (в 1988 году) до 1277 (в 2008 году). С 2001 по 2008 год в Молдавии было восстановлено и возвращено в церковное пользование порядка 400 храмов и монастырей, что стало значительным вкладом в возрождение духовной жизни страны. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции. В мае ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020185837.html

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020063387.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, россия, василий тарлев, владимир воронин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), московский патриархат, русская православная церковь, румынская православная церковь, традиционные ценности