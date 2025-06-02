Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью
Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии ведут агрессивную борьбу с церковью
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июн – РИА Новости. Власти Молдавии проводят агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей под давлением зарубежных кураторов, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Президент (Молдавии Майя) Санду и ее партия PAS ("Действие и солидарность") под диктовку зарубежных покровителей ведут агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей, которые разделяет подавляющее большинство наших граждан - более 95%. Сегодня священников вызывают на допросы, на них оказывается давление со стороны спецслужб, полиции, судебных органов", - сказал Тарлев, напомнив о ситуации с архиепископом Бельцкими и Фалештским Маркеллом, который подвергся обыску в аэропорту Кишинева перед поездкой в Иерусалим за Благодатным огнем.
Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Московский патриархат выразил обеспокоенность действиями молдавских властей, расценив их как нарушение религиозной свободы.
Политик также раскритиковал проведение в Кишиневе мероприятий ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ* запрещено в России) под охраной полиции с участием западных дипломатов и представителей правящей партии. "Это не "демократия", это внешнее вмешательство в душу нации", - подчеркнул Тарлев.
Особое возмущение политика вызвало решение суда, отклонившего иск Митрополии Кишинева и всея Молдовы против проведения гей-парада в столице. "После такого решения любые попытки критиковать или противостоять навязываемой ЛГБТ*-повестке будут расценены как "разжигание дискриминации", - отметил Тарлев.
Экс-премьер подчеркнул, что партия "Будущее Молдовы" выступает за продвижение традиционной семьи и христианских ценностей, призывая к консолидации ради защиты национальной идентичности и суверенитета. Тарлев возглавлял правительство республики в 2001-2008 годах при президенте-коммунисте Владимире Воронине.
В период с 2001 по 2008 год в Молдавии была проведена масштабная кампания по восстановлению и развитию православной церковной инфраструктуры. Согласно докладу митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, представленному на Архиерейском соборе Русской православной церкви в июне 2008 года, количество приходов в Кишиневско-Молдавской митрополии увеличилось с 194 (в 1988 году) до 1277 (в 2008 году). С 2001 по 2008 год в Молдавии было восстановлено и возвращено в церковное пользование порядка 400 храмов и монастырей, что стало значительным вкладом в возрождение духовной жизни страны.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
В мае ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ