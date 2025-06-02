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Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью - РИА Новости, 02.06.2025
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02:08 02.06.2025 (обновлено: 02:09 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью - РИА Новости, 02.06.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью
Власти Молдавии проводят агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей под давлением зарубежных кураторов, заявил РИА Новости экс-премьер республики,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:08:00+03:00
2025-06-02T02:09:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
василий тарлев
владимир воронин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
московский патриархат
русская православная церковь
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КИШИНЕВ, 2 июн – РИА Новости. Власти Молдавии проводят агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей под давлением зарубежных кураторов, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Президент (Молдавии Майя) Санду и ее партия PAS ("Действие и солидарность") под диктовку зарубежных покровителей ведут агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей, которые разделяет подавляющее большинство наших граждан - более 95%. Сегодня священников вызывают на допросы, на них оказывается давление со стороны спецслужб, полиции, судебных органов", - сказал Тарлев, напомнив о ситуации с архиепископом Бельцкими и Фалештским Маркеллом, который подвергся обыску в аэропорту Кишинева перед поездкой в Иерусалим за Благодатным огнем. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Московский патриархат выразил обеспокоенность действиями молдавских властей, расценив их как нарушение религиозной свободы. Политик также раскритиковал проведение в Кишиневе мероприятий ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ* запрещено в России) под охраной полиции с участием западных дипломатов и представителей правящей партии. "Это не "демократия", это внешнее вмешательство в душу нации", - подчеркнул Тарлев. Особое возмущение политика вызвало решение суда, отклонившего иск Митрополии Кишинева и всея Молдовы против проведения гей-парада в столице. "После такого решения любые попытки критиковать или противостоять навязываемой ЛГБТ*-повестке будут расценены как "разжигание дискриминации", - отметил Тарлев. Экс-премьер подчеркнул, что партия "Будущее Молдовы" выступает за продвижение традиционной семьи и христианских ценностей, призывая к консолидации ради защиты национальной идентичности и суверенитета. Тарлев возглавлял правительство республики в 2001-2008 годах при президенте-коммунисте Владимире Воронине. В период с 2001 по 2008 год в Молдавии была проведена масштабная кампания по восстановлению и развитию православной церковной инфраструктуры. Согласно докладу митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, представленному на Архиерейском соборе Русской православной церкви в июне 2008 года, количество приходов в Кишиневско-Молдавской митрополии увеличилось с 194 (в 1988 году) до 1277 (в 2008 году). С 2001 по 2008 год в Молдавии было восстановлено и возвращено в церковное пользование порядка 400 храмов и монастырей, что стало значительным вкладом в возрождение духовной жизни страны. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции. В мае ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020185837.html
https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html
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молдавия, кишинев, россия, василий тарлев, владимир воронин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), московский патриархат, русская православная церковь, румынская православная церковь, традиционные ценности
Молдавия, Кишинев, Россия, Василий Тарлев, Владимир Воронин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Московский Патриархат, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, традиционные ценности
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в борьбе с церковью

Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии ведут агрессивную борьбу с церковью

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июн – РИА Новости. Власти Молдавии проводят агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей под давлением зарубежных кураторов, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Президент (Молдавии Майя) Санду и ее партия PAS ("Действие и солидарность") под диктовку зарубежных покровителей ведут агрессивную кампанию по подрыву христианских ценностей, которые разделяет подавляющее большинство наших граждан - более 95%. Сегодня священников вызывают на допросы, на них оказывается давление со стороны спецслужб, полиции, судебных органов", - сказал Тарлев, напомнив о ситуации с архиепископом Бельцкими и Фалештским Маркеллом, который подвергся обыску в аэропорту Кишинева перед поездкой в Иерусалим за Благодатным огнем.
Протоиерей Храма Святого Георгия в Кишиневе Виталий Шинкарь - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Клирик молдавского храма призвал обезопасить детей от ЛГБТ-идеологии*
31 мая, 21:12
Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Московский патриархат выразил обеспокоенность действиями молдавских властей, расценив их как нарушение религиозной свободы.
Политик также раскритиковал проведение в Кишиневе мероприятий ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ* запрещено в России) под охраной полиции с участием западных дипломатов и представителей правящей партии. "Это не "демократия", это внешнее вмешательство в душу нации", - подчеркнул Тарлев.
Особое возмущение политика вызвало решение суда, отклонившего иск Митрополии Кишинева и всея Молдовы против проведения гей-парада в столице. "После такого решения любые попытки критиковать или противостоять навязываемой ЛГБТ*-повестке будут расценены как "разжигание дискриминации", - отметил Тарлев.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
ЛГБТ-парады* негативно влияют на психику, заявил молдавский депутат
31 мая, 12:19
Экс-премьер подчеркнул, что партия "Будущее Молдовы" выступает за продвижение традиционной семьи и христианских ценностей, призывая к консолидации ради защиты национальной идентичности и суверенитета. Тарлев возглавлял правительство республики в 2001-2008 годах при президенте-коммунисте Владимире Воронине.
В период с 2001 по 2008 год в Молдавии была проведена масштабная кампания по восстановлению и развитию православной церковной инфраструктуры. Согласно докладу митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, представленному на Архиерейском соборе Русской православной церкви в июне 2008 года, количество приходов в Кишиневско-Молдавской митрополии увеличилось с 194 (в 1988 году) до 1277 (в 2008 году). С 2001 по 2008 год в Молдавии было восстановлено и возвращено в церковное пользование порядка 400 храмов и монастырей, что стало значительным вкладом в возрождение духовной жизни страны.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
В мае ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Организатора ЛГБТ*-парадов в Молдавии финансирует Запад, заявил депутат
30 мая, 19:26
 
МолдавияКишиневРоссияВасилий ТарлевВладимир ВоронинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Московский ПатриархатРусская православная церковьРумынская православная церковьтрадиционные ценности
 
 
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