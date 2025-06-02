https://ria.ru/20250602/moldavija-2020536278.html

Кишиневские власти хотят уничтожить Гагаузию, заявил экс-глава КС Молдавии

Кишиневские власти хотят уничтожить Гагаузию, заявил экс-глава КС Молдавии - РИА Новости, 02.06.2025

Кишиневские власти хотят уничтожить Гагаузию, заявил экс-глава КС Молдавии

Центральные власти Молдавии задались целью уничтожить Гагаузскую автономию, заявил бывший председатель Конституционного суда республики Дмитрий Пулбере. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:11:00+03:00

2025-06-02T19:11:00+03:00

2025-06-02T19:11:00+03:00

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молдавия

евгения гуцул

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Центральные власти Молдавии задались целью уничтожить Гагаузскую автономию, заявил бывший председатель Конституционного суда республики Дмитрий Пулбере. Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Позже суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня. "Центральная власть задалась целью уничтожить Гагаузскую автономию. Под любым предлогом, лишь бы не работать сообща. Гагаузы – граждане Республики Молдова. Автономия в Гагаузии с 1994 года существует на законном основании, в уложении автономии прописаны обязанности башкана (главы - ред.) автономии", - заявил Пулбере в эфире телеканала GRT. По его словам, нельзя было арестовывать Евгению Гуцул как минимум потому, что у нее на иждивении находятся два несовершеннолетних ребенка. "Вообще, закон в таких случаях запрещает арестовывать лиц, имеющих на иждивении таких маленьких детей. Потом адвокаты оспорили и судьи изменили меру пресечения на домашний арест. Я, как юрист и прокурор с 20-летним стажем, никогда в жизни не арестовал бы этого гражданина – неважно, кто он – имеющего на иждивении малолетних детей. И не избрал бы меру пресечения в виде домашнего ареста. Мы же, если говорить о Евгении Гуцул, видим, что она не скрывается, она на месте, ухаживает за своими детьми. Спрашивается, зачем тогда?" - пояснил экс-глава КС. По мнению Пулбере, судебное дело будет максимально затягиваться, чтобы поиздеваться над Гуцул как можно больше. "Я считаю, что нет никаких оснований для того, чтобы держать этого человека под домашним арестом", - отметил он. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250601/moldaviya-2020254077.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул