https://ria.ru/20250602/mladenets-2020539405.html

В московской больнице рассказали о состоянии младенца после ЧП под Брянском

В московской больнице рассказали о состоянии младенца после ЧП под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

В московской больнице рассказали о состоянии младенца после ЧП под Брянском

Ребенка, доставленного в клинику в Москве после ЧП в Брянской области, прооперировали, его брат-младенец переведен из реанимации, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:34:00+03:00

2025-06-02T19:34:00+03:00

2025-06-02T19:34:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332434_3:0:1271:713_1920x0_80_0_0_64c43de4632673a8c2e6d0b4419e466f.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ребенка, доставленного в клинику в Москве после ЧП в Брянской области, прооперировали, его брат-младенец переведен из реанимации, сообщил журналистам директор научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии - клиники доктора Рошаля Александр Брянцев. В воскресенье в клинику были доставлены младенец четырех месяцев и мальчик семи лет, пострадавшие в ЧП в Брянской области. Они приходятся друг другу братьями. Младенец находился в реанимации, а его брат - в отделении травматологии. "Один ребенок оперирован накануне… Один ребенок сегодня из отделения реанимации переведен в отделение травматологии. Так что двое детишек находятся вместе с папой в палате", - рассказал Брянцев. Он добавил, что оба ребенка прибыли в тяжелом состоянии. Одного из детей на сутки оставили в реанимации, другого - прооперировали, его состояние к ночи стабилизировалось. Сейчас он может ходить и общается со сверстниками. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020439153.html

https://ria.ru/20250602/vrach-2020362147.html

брянская область

москва

выгоничский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, россия