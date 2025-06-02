https://ria.ru/20250602/mishustin-2020397403.html

Правительство подготовило план, который поможет ветеранам СВО найти работу

Правительство подготовило план, который поможет ветеранам СВО найти работу - РИА Новости, 02.06.2025

Правительство подготовило план, который поможет ветеранам СВО найти работу

Правительство подготовило план, который поможет ветеранам специальной военной операции в поиске работы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:25:00+03:00

2025-06-02T10:25:00+03:00

2025-06-02T12:07:00+03:00

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство подготовило план, который поможет ветеранам специальной военной операции в поиске работы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Президент подчеркивал, что нужно делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Правительством подготовлен план, реализация которого должна помочь ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию", — сказал он.Премьер-министр поручил правительству вместе с фондом "Защитники Отечества" заниматься этим вопросом и в самые короткие сроки решать любые проблемы, с которыми могут столкнуться люди. Речь идет об оформлении документов, информировании о господдержке для тех, кто хочет открыть свое дело, и о возможности пойти учиться.Мишустин подчеркнул важность того, чтобы обо всех этих мерах можно было легко узнать в каждом регионе. "Президент, когда давал это поручение, обращал внимание, что нужен индивидуальный подход, необходимо учитывать его в текущей работе. Обязательно следует помогать и членам семей ребят, которые не вернулись домой. Их близким должна быть обеспечена помощь, внимание. Если потребуется, то и защита их трудовых прав", — добавил глава правительства.Он попросил держать эту тему на постоянном контроле.

https://ria.ru/20250530/putin-2020071536.html

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россия, общество, михаил мишустин