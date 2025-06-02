https://ria.ru/20250602/minpromtorg-2020450300.html
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни - РИА Новости, 02.06.2025
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни
Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни создана в Минпромторге РФ, в ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов, сообщили... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:13:00+03:00
2025-06-02T14:13:00+03:00
2025-06-02T14:13:00+03:00
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни создана в Минпромторге РФ, в ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов, сообщили журналистам в министерстве. "В Минпромторге России создана рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни. Министерство промышленности и торговли утвердило состав рабочей группы по вопросам популяризации русской кухни. Соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном сайте ведомства", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что данная рабочая группа создана для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Председателем рабочей группы является статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Также в ее состав вошли историки русской кухни, представители ресторанных концепций русской кухни, отраслевой ассоциации и другие."Важно, что мы не собираемся давать обязательные требования в части ингредиентов, рецептуры производства блюд, либо обязать всех использовать формат ресторана русской кухни. Нет. Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни", - сказал Чекушов. Он добавил, что рестораторы смогут использовать свои хитрости, ноу-хау, которые будут привлекать посетителей и выделять их ресторан из большого числа предприятий общественного питания. Использовать бренд русской кухни - добровольное желание компаний. По словам Чекушова, русская кухня должен стать таким знаком качества, брендом, который будет привлекать не только граждан России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни
В Минпромторге создали рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни создана в Минпромторге РФ, в ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов, сообщили журналистам в министерстве.
«
"В Минпромторге России создана рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни. Министерство промышленности и торговли утвердило состав рабочей группы по вопросам популяризации русской кухни. Соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном сайте ведомства", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что данная рабочая группа создана для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Председателем рабочей группы является статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Также в ее состав вошли историки русской кухни, представители ресторанных концепций русской кухни, отраслевой ассоциации и другие.
«
"Важно, что мы не собираемся давать обязательные требования в части ингредиентов, рецептуры производства блюд, либо обязать всех использовать формат ресторана русской кухни. Нет. Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни", - сказал Чекушов.
Он добавил, что рестораторы смогут использовать свои хитрости, ноу-хау, которые будут привлекать посетителей и выделять их ресторан из большого числа предприятий общественного питания. Использовать бренд русской кухни - добровольное желание компаний. По словам Чекушова, русская кухня должен стать таким знаком качества, брендом, который будет привлекать не только граждан России.