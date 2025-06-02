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Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни - РИА Новости, 02.06.2025
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14:13 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/minpromtorg-2020450300.html
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни - РИА Новости, 02.06.2025
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни
Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни создана в Минпромторге РФ, в ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов, сообщили... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:13:00+03:00
2025-06-02T14:13:00+03:00
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни создана в Минпромторге РФ, в ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов, сообщили журналистам в министерстве. &quot;В Минпромторге России создана рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни. Министерство промышленности и торговли утвердило состав рабочей группы по вопросам популяризации русской кухни. Соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном сайте ведомства&quot;, - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что данная рабочая группа создана для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Председателем рабочей группы является статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Также в ее состав вошли историки русской кухни, представители ресторанных концепций русской кухни, отраслевой ассоциации и другие."Важно, что мы не собираемся давать обязательные требования в части ингредиентов, рецептуры производства блюд, либо обязать всех использовать формат ресторана русской кухни. Нет. Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни", - сказал Чекушов. Он добавил, что рестораторы смогут использовать свои хитрости, ноу-хау, которые будут привлекать посетителей и выделять их ресторан из большого числа предприятий общественного питания. Использовать бренд русской кухни - добровольное желание компаний. По словам Чекушова, русская кухня должен стать таким знаком качества, брендом, который будет привлекать не только граждан России.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни

В Минпромторге создали рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГречневая каша - русское национальное блюдо
Гречневая каша - русское национальное блюдо - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Гречневая каша - русское национальное блюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни создана в Минпромторге РФ, в ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов, сообщили журналистам в министерстве.
«

Минпромторге России создана рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни. Министерство промышленности и торговли утвердило состав рабочей группы по вопросам популяризации русской кухни. Соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном сайте ведомства", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что данная рабочая группа создана для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Председателем рабочей группы является статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Также в ее состав вошли историки русской кухни, представители ресторанных концепций русской кухни, отраслевой ассоциации и другие.
«
"Важно, что мы не собираемся давать обязательные требования в части ингредиентов, рецептуры производства блюд, либо обязать всех использовать формат ресторана русской кухни. Нет. Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни", - сказал Чекушов.
Он добавил, что рестораторы смогут использовать свои хитрости, ноу-хау, которые будут привлекать посетителей и выделять их ресторан из большого числа предприятий общественного питания. Использовать бренд русской кухни - добровольное желание компаний. По словам Чекушова, русская кухня должен стать таким знаком качества, брендом, который будет привлекать не только граждан России.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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