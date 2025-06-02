https://ria.ru/20250602/minoborony-2020426508.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 02.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 150 военнослужащих и два орудия артиллерии, сообщило... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:30:00+03:00

2025-06-02T12:30:00+03:00

2025-06-02T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 150 военнослужащих и два орудия артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Федоровка, Запорожье, Поддубное Донецкой Народной Республики и Темровка Запорожской области."ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html

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россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)