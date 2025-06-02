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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 02.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 02.06.2025 (обновлено: 12:39 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/minoborony-2020426508.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 02.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 150 военнослужащих и два орудия артиллерии, сообщило... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:30:00+03:00
2025-06-02T12:39:00+03:00
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запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 150 военнослужащих и два орудия артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Федоровка, Запорожье, Поддубное Донецкой Народной Республики и Темровка Запорожской области."ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
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россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 150 военнослужащих и два орудия артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Федоровка, Запорожье, Поддубное Донецкой Народной Республики и Темровка Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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