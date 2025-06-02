https://ria.ru/20250602/ministr-2020369767.html
Министр ЖКХ Новосибирской области не решил, будет ли обжаловать приговор
Министр ЖКХ Новосибирской области не решил, будет ли обжаловать приговор - РИА Новости, 02.06.2025
Министр ЖКХ Новосибирской области не решил, будет ли обжаловать приговор
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, которому суд в понедельник вынес обвинительный приговор, еще не решил, будет ли его обжаловать. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:59:00+03:00
2025-06-02T05:59:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, которому суд в понедельник вынес обвинительный приговор, еще не решил, будет ли его обжаловать. "Мы это решим, когда ознакомимся с текстом. В целом по ситуации коротко скажу, что по сути вводится некая практика ответственности за принимаемые управленческие решения. Принимаемые в непростых, сложных оперативных условиях. Для меня это нечто новое. Будем думать, что делать дальше с этим", - сказал Архипов журналистам. Он ещё раз подтвердил, что считает, что просто честно исполнял свои обязанности. Центральный районный суд Новосибирска признал Архипова виновным в злоупотреблении полномочиями, приговорил к 1,5 годам лишения свободы, но освободил от наказания в связи с его полным отбытием: был учтён срок нахождения министра под стражей и домашним арестом. Гособвинение просило суд назначить Архипову наказание в виде семи лет лишения свободы, защита настаивала на его полном оправдании. Выступая с последним словом в суде, министр также заявил о своей невиновности. Суд в марте 2024 года заключил Архипова под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ), ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим регоператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей. По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250515/novosibirsk-2017027110.html
https://ria.ru/20250523/novosibirsk-2018579538.html
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происшествия, жкх, новосибирская область, россия, новосибирск
Происшествия, ЖКХ, Новосибирская область, Россия, Новосибирск
Министр ЖКХ Новосибирской области не решил, будет ли обжаловать приговор
Министр ЖКХ Новосибирской области Архипов не решил, будет ли обжаловать приговор
НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, которому суд в понедельник вынес обвинительный приговор, еще не решил, будет ли его обжаловать.
"Мы это решим, когда ознакомимся с текстом. В целом по ситуации коротко скажу, что по сути вводится некая практика ответственности за принимаемые управленческие решения. Принимаемые в непростых, сложных оперативных условиях. Для меня это нечто новое. Будем думать, что делать дальше с этим", - сказал Архипов журналистам.
Он ещё раз подтвердил, что считает, что просто честно исполнял свои обязанности.
Центральный районный суд Новосибирска
признал Архипова виновным в злоупотреблении полномочиями, приговорил к 1,5 годам лишения свободы, но освободил от наказания в связи с его полным отбытием: был учтён срок нахождения министра под стражей и домашним арестом.
Гособвинение просило суд назначить Архипову наказание в виде семи лет лишения свободы, защита настаивала на его полном оправдании. Выступая с последним словом в суде, министр также заявил о своей невиновности.
Суд в марте 2024 года заключил Архипова под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ
), ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий (статья 286 УК РФ).
Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим регоператором Новосибирской области
по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.
По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.