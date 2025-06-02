https://ria.ru/20250602/ministr-2020369767.html

Министр ЖКХ Новосибирской области не решил, будет ли обжаловать приговор

Министр ЖКХ Новосибирской области не решил, будет ли обжаловать приговор - РИА Новости, 02.06.2025

Министр ЖКХ Новосибирской области не решил, будет ли обжаловать приговор

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, которому суд в понедельник вынес обвинительный приговор, еще не решил, будет ли его обжаловать. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T05:59:00+03:00

2025-06-02T05:59:00+03:00

2025-06-02T05:59:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, которому суд в понедельник вынес обвинительный приговор, еще не решил, будет ли его обжаловать. "Мы это решим, когда ознакомимся с текстом. В целом по ситуации коротко скажу, что по сути вводится некая практика ответственности за принимаемые управленческие решения. Принимаемые в непростых, сложных оперативных условиях. Для меня это нечто новое. Будем думать, что делать дальше с этим", - сказал Архипов журналистам. Он ещё раз подтвердил, что считает, что просто честно исполнял свои обязанности. Центральный районный суд Новосибирска признал Архипова виновным в злоупотреблении полномочиями, приговорил к 1,5 годам лишения свободы, но освободил от наказания в связи с его полным отбытием: был учтён срок нахождения министра под стражей и домашним арестом. Гособвинение просило суд назначить Архипову наказание в виде семи лет лишения свободы, защита настаивала на его полном оправдании. Выступая с последним словом в суде, министр также заявил о своей невиновности. Суд в марте 2024 года заключил Архипова под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ), ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим регоператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей. По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250515/novosibirsk-2017027110.html

https://ria.ru/20250523/novosibirsk-2018579538.html

https://ria.ru/20250530/sud-2019898708.html

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происшествия, жкх, новосибирская область, россия, новосибирск