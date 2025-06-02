https://ria.ru/20250602/ministr-2020368889.html

Суд в Новосибирске приговорил министра ЖКХ к 1,5 годам колонии

Суд в Новосибирске приговорил министра ЖКХ к 1,5 годам колонии - РИА Новости, 02.06.2025

Суд в Новосибирске приговорил министра ЖКХ к 1,5 годам колонии

Центральный районный суд Новосибирска в понедельник приговорил обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T05:30:00+03:00

2025-06-02T05:30:00+03:00

2025-06-02T05:51:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник приговорил обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова к 1,5 годам колонии, но освободил от наказания в связи с его отбытием, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Архипова Дениса Николаевича виновным... Назначить наказание в виде одного года шести месяцев исправительной колонии общего режима. От отбывания наказания Архипова освободить в связи с его полным отбытием", - сказала судья Елена Хусиханова.Она отметила, что Архипов признается виновным в злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ). В срок отбывания наказания зачтено время нахождения министра под стражей и под домашним арестом. Судья пояснила, что Архипов также признается виновным по статье о превышении полномочий (статья 286 УК РФ) и приговаривается к году колонии, но от наказания освобождается в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности."Гражданский иск прокуратуры Новосибирской области к Архипову по преступлению... удовлетворить. Взыскать с Архипова Дениса Николаевича в пользу бюджета Новосибирской области причиненный преступлением ущерб в размере 220 миллионов 174 тысячи рублей", - также сказала судья.Гособвинение просило суд назначить Архипову наказание в виде семи лет лишения свободы, защита настаивала на его полном оправдании. Выступая с последним словом в суде, министр также заявил о своей невиновности.Суд в марте 2024 года заключил Архипова под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями, ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий.Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим регоператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250530/sakharov-2020070042.html

https://ria.ru/20250530/sud-2019905006.html

https://ria.ru/20250528/sud-2019565717.html

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