СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов
Times: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 50 тысяч мигрантов могут прибыть в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2025 году, сообщает газета Times со ссылкой на собственный анализ.
"В этом (2025 - ред.) году Британию ожидает до 50 тысяч пересечений границы мигрантами", - пишет издание.
Отмечается, что после прибытия почти 1,2 тысячи мигрантов на лодках в Британию в субботу общее число прибывших в этом году достигло 14811, это рекорд за первые пять месяцев года и на 42% больше, чем в это же время в 2024 году.
В британской пограничной службе не согласились с подсчетами Times, заявив газете, что итоговая цифра года будет ниже.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.