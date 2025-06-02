Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 02.06.2025 (обновлено: 04:40 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/migranty-2020366955.html
СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов
СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 02.06.2025
СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов
Порядка 50 тысяч мигрантов могут прибыть в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2025 году, сообщает газета Times со ссылкой на собственный анализ. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T04:39:00+03:00
2025-06-02T04:40:00+03:00
в мире
великобритания
ла-манш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 50 тысяч мигрантов могут прибыть в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2025 году, сообщает газета Times со ссылкой на собственный анализ. "В этом (2025 - ред.) году Британию ожидает до 50 тысяч пересечений границы мигрантами", - пишет издание. Отмечается, что после прибытия почти 1,2 тысячи мигрантов на лодках в Британию в субботу общее число прибывших в этом году достигло 14811, это рекорд за первые пять месяцев года и на 42% больше, чем в это же время в 2024 году. В британской пограничной службе не согласились с подсчетами Times, заявив газете, что итоговая цифра года будет ниже. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20250519/migranty-2017774873.html
https://ria.ru/20250601/britanija-2020276524.html
великобритания
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, ла-манш
В мире, Великобритания, Ла-Манш
СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов

Times: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 50 тысяч мигрантов могут прибыть в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2025 году, сообщает газета Times со ссылкой на собственный анализ.
"В этом (2025 - ред.) году Британию ожидает до 50 тысяч пересечений границы мигрантами", - пишет издание.
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш
19 мая, 10:09
Отмечается, что после прибытия почти 1,2 тысячи мигрантов на лодках в Британию в субботу общее число прибывших в этом году достигло 14811, это рекорд за первые пять месяцев года и на 42% больше, чем в это же время в 2024 году.
В британской пограничной службе не согласились с подсчетами Times, заявив газете, что итоговая цифра года будет ниже.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Миграционная политика Великобритании трещит по швам, заявил министр обороны
Вчера, 13:39
 
В миреВеликобританияЛа-Манш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала