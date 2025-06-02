https://ria.ru/20250602/migranty-2020366955.html

СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов

СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ: в Британию через Ла-Манш могут прибыть 50 тысяч нелегальных мигрантов

Порядка 50 тысяч мигрантов могут прибыть в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2025 году, сообщает газета Times со ссылкой на собственный анализ. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T04:39:00+03:00

2025-06-02T04:39:00+03:00

2025-06-02T04:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 50 тысяч мигрантов могут прибыть в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2025 году, сообщает газета Times со ссылкой на собственный анализ. "В этом (2025 - ред.) году Британию ожидает до 50 тысяч пересечений границы мигрантами", - пишет издание. Отмечается, что после прибытия почти 1,2 тысячи мигрантов на лодках в Британию в субботу общее число прибывших в этом году достигло 14811, это рекорд за первые пять месяцев года и на 42% больше, чем в это же время в 2024 году. В британской пограничной службе не согласились с подсчетами Times, заявив газете, что итоговая цифра года будет ниже. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20250519/migranty-2017774873.html

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