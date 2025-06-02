https://ria.ru/20250602/migrant-2020424548.html

В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности

В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности - РИА Новости, 02.06.2025

В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности

Подмосковные полицейские задержали мигранта, случайно задавившего 13-летнего подростка на тракторе и выбросившего его тело в реку, сообщила представитель МВД РФ РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:20:00+03:00

2025-06-02T12:20:00+03:00

2025-06-02T14:50:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мигранта, случайно задавившего 13-летнего подростка на тракторе и выбросившего его тело в реку, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что управлявший трактором мужчина наехал на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Тело ребенка тракторист увез с места происшествия и бросил в реку, где оно было обнаружено спустя шесть дней. Подмосковные полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Он доставлен в следственные органы для принятия процессуальных решений, заключили в ведомстве.Как уточнили в СК РФ, на допросе подозреваемый признал свою вину, а тело мальчика нашли рыбаки.

https://ria.ru/20250528/zaderzhanie-2019594094.html

https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, следственный комитет россии (ск рф)