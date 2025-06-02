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В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности - РИА Новости, 02.06.2025
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12:20 02.06.2025 (обновлено: 14:50 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/migrant-2020424548.html
В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности
В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности - РИА Новости, 02.06.2025
В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности
Подмосковные полицейские задержали мигранта, случайно задавившего 13-летнего подростка на тракторе и выбросившего его тело в реку, сообщила представитель МВД РФ РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:20:00+03:00
2025-06-02T14:50:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мигранта, случайно задавившего 13-летнего подростка на тракторе и выбросившего его тело в реку, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что управлявший трактором мужчина наехал на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Тело ребенка тракторист увез с места происшествия и бросил в реку, где оно было обнаружено спустя шесть дней. Подмосковные полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Он доставлен в следственные органы для принятия процессуальных решений, заключили в ведомстве.Как уточнили в СК РФ, на допросе подозреваемый признал свою вину, а тело мальчика нашли рыбаки.
https://ria.ru/20250528/zaderzhanie-2019594094.html
https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве по неосторожности

Волк: в Подмосковье задержали мигранта по подозрению в убийстве подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мигранта, случайно задавившего 13-летнего подростка на тракторе и выбросившего его тело в реку, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности", - написала Волк в Telegram-канале.
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Следствие предварительно установило, что управлявший трактором мужчина наехал на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Тело ребенка тракторист увез с места происшествия и бросил в реку, где оно было обнаружено спустя шесть дней.
Подмосковные полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Он доставлен в следственные органы для принятия процессуальных решений, заключили в ведомстве.
Как уточнили в СК РФ, на допросе подозреваемый признал свою вину, а тело мальчика нашли рыбаки.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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