https://ria.ru/20250602/mid-2020562949.html

Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины

Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 02.06.2025

Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T22:08:00+03:00

2025-06-02T22:08:00+03:00

2025-06-02T22:23:00+03:00

в мире

россия

украина

ближний восток

сергей лавров

оон

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию гуманитарных усилий" Организации объединенных наций, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В дипведомстве добавили, что дипломаты коснулись вопросов функционирования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН и системы гуманитарного реагирования организации."Отмечалась важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права, необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций. В дополнение состоялись также развернутые консультации курирующего заместителя министра Сергея Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме", - указали в министерстве.В МИД РФ добавили, что Флетчер был также отдельно принят министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александром Куренковым.

https://ria.ru/20250602/rossiya-2020557149.html

россия

украина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, ближний восток, сергей лавров, оон, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле