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Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 02.06.2025
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:08:00+03:00
2025-06-02T22:08:00+03:00
2025-06-02T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером ситуацию вокруг Украины с "упором на деполитизацию гуманитарных усилий" Организации объединенных наций, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В дипведомстве добавили, что дипломаты коснулись вопросов функционирования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН и системы гуманитарного реагирования организации."Отмечалась важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права, необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций. В дополнение состоялись также развернутые консультации курирующего заместителя министра Сергея Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме", - указали в министерстве.В МИД РФ добавили, что Флетчер был также отдельно принят министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александром Куренковым.
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020557149.html
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в мире, россия, украина, ближний восток, сергей лавров, оон, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Ближний Восток, Сергей Лавров, ООН, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины
МИД: Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины