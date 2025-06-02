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МИД Белоруссии и России договорились "рубить правду-матку сообща"
МИД Белоруссии и России договорились "рубить правду-матку сообща" - РИА Новости, 02.06.2025
МИД Белоруссии и России договорились "рубить правду-матку сообща"
Официальные представители министерств иностранных дел Белоруссии и России Руслан Варанков и Мария Захарова провели консультации по информационным вопросам и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:07:00+03:00
2025-06-02T17:07:00+03:00
2025-06-02T17:07:00+03:00
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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Официальные представители министерств иностранных дел Белоруссии и России Руслан Варанков и Мария Захарова провели консультации по информационным вопросам и договорились "рубить правду-матку сообща белорусским топором МТЗ", сообщило белорусское внешнеполитическое ведомства в своем аккаунте в соцсети Х. Консультации по информационным вопросам состоялись в Москве. "Руслан Варанков и Мария Захарова обсудили конкретные совместные проекты. Первая договоренность достигнута и принята к реализации - рубить правду матку сообща белорусским топором МТЗ", - сообщил белорусский МИД и опубликовал фотографию официальных представителей министерств с большим топором с надписью "Belarus". МТЗ – Минский тракторный завод, разрабатывает и изготавливает тракторы, мотоблоки, другую технику и товары народного потребления.
https://ria.ru/20250408/rossija-2010013802.html
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в мире, белоруссия, россия, москва, мария захарова
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Мария Захарова
МИД Белоруссии и России договорились "рубить правду-матку сообща"
Захарова и представитель МИД Белоруссии Варанков обсудили информационные вопросы