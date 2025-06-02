Посольство в Каракасе проверяет данные о задержании россиян
Посольство в Каракасе проверяет данные о задержании силовиками группы россиян
Прохожие на улице Каракаса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы российских граждан, направило запрос властям страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Соответствующая информация проверяется по линии посольства России, которое направило официальный запрос властям Венесуэлы, в том числе о характере вменяемых обвинений. В случае подтверждения факта задержания российским гражданам будет, безусловно, оказано необходимое консульское содействие", - говорится в сообщении Захаровой о задержании в Венесуэле группы российских граждан и о деятельности российско-венесуэльской торговой палаты, опубликованном на сайте дипведомства.
Она отметила, что российско-венесуэльская торговая палата представляет собой автономно действующую посредническую организацию, декларирующую стремление оказывать содействие развитию торгово-экономических связей между двумя странами.
"При этом не видим повода для публичных комментариев относительно практических результатов ее деятельности, равно как и взаимоотношений с посольством Российской Федерации в Каракасе, хотя, разумеется, свои оценки на этот счет у нас имеются", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что реально осуществляемое двустороннее сотрудничество координируется российско-венесуэльской комиссией высокого уровня (КВУ), а также взаимодействующим с ней деловым советом Россия-Венесуэла.