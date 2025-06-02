https://ria.ru/20250602/mid-2020431047.html

Посольство в Каракасе проверяет данные о задержании россиян

Посольство в Каракасе проверяет данные о задержании россиян - РИА Новости, 02.06.2025

Посольство в Каракасе проверяет данные о задержании россиян

Посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы российских граждан, направило запрос властям страны, заявила РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:50:00+03:00

2025-06-02T12:50:00+03:00

2025-06-02T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы российских граждан, направило запрос властям страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Соответствующая информация проверяется по линии посольства России, которое направило официальный запрос властям Венесуэлы, в том числе о характере вменяемых обвинений. В случае подтверждения факта задержания российским гражданам будет, безусловно, оказано необходимое консульское содействие", - говорится в сообщении Захаровой о задержании в Венесуэле группы российских граждан и о деятельности российско-венесуэльской торговой палаты, опубликованном на сайте дипведомства.Она отметила, что российско-венесуэльская торговая палата представляет собой автономно действующую посредническую организацию, декларирующую стремление оказывать содействие развитию торгово-экономических связей между двумя странами."При этом не видим повода для публичных комментариев относительно практических результатов ее деятельности, равно как и взаимоотношений с посольством Российской Федерации в Каракасе, хотя, разумеется, свои оценки на этот счет у нас имеются", - подчеркнула Захарова.Она добавила, что реально осуществляемое двустороннее сотрудничество координируется российско-венесуэльской комиссией высокого уровня (КВУ), а также взаимодействующим с ней деловым советом Россия-Венесуэла.

https://ria.ru/20250522/venesuela-2018388355.html

https://ria.ru/20250509/putin-2016139048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, каракас