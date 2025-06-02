"Безрассудная идея". СМИ раскрыли последствия дерзкого плана Мерца
InfoBRICS: ФРГ станет участницей конфликта, если будет поставлять ракеты Киеву
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. ФРГ станет непосредственной участницей украинского конфликта и может спровоцировать третью мировую войну в случае поставки Киеву дальнобойных ракет "Таурус", пишет журналист Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS.
"Украине не хватает технологических возможностей для самостоятельного управления немецкими ракетами "Таурус". Поэтому иностранную помощь Германии Украине можно рассматривать как форму прямого участия в конфликте против России. Это может спровоцировать еще одну мировую войну, учитывая, что немецкие военные подразделения будут принимать непосредственное участие в боевых действиях", — заявил обозреватель.
По мнению автора материала, в случае оказании Берлином военной помощи Киеву Россия будет вправе принять ответные меры, такие как нанесение ударов по местам производства этих ракет в Германии, а также обращение в международные органы, включая ООН. В соответствии с Уставом ООН Москва станет применять принцип самообороны.
Журналист отмечает, что пока "мало что указывает на то, что Мерц откажется от своей безрассудной идеи предоставить киевскому режиму ракеты "Таурус", что в конечном итоге "послужит риску перерастания войны на Украине в более широкую региональную или даже мировую войну".
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Канцлер также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.