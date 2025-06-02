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"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока" - РИА Новости, 02.06.2025
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14:56 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока" - РИА Новости, 02.06.2025
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на полном и вечном запрете сотрудничества с Россией по "Северному потоку", что погубит промышленность Европы, пишет... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:56:00+03:00
2025-06-02T14:56:00+03:00
германия
россия
европа
фридрих мерц
маттиас варниг
евросоюз
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на полном и вечном запрете сотрудничества с Россией по "Северному потоку", что погубит промышленность Европы, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази."Самоубийство ЕС с помощью тысяч санкций продолжается. &lt;…&gt; Решение Мерца продавить “вечный” запрет “Северного потока” не только экономически бессмысленно — оно также фактически узаконивает худший акт промышленной диверсии в истории Европы", — говорится в материале.Журналист также отметил, что от антироссийской политики Европы выигрывают лишь США, так как ЕС придется импортировать еще больше дорогого СПГ из Штатов.Мерц ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен.Трубопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока — 2", вторая не была повреждена. В тот же день произошла диверсия на обеих нитках параллельного экспортного газопровода — "Северного потока". Германия, Данияи Швецияне исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/handelsblatt-2020290137.html
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германия, россия, европа, фридрих мерц, маттиас варниг, евросоюз, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, санкции в отношении россии, сша
Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Маттиас Варниг, Евросоюз, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Санкции в отношении России, США
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"

UnHerd: Мерц настаивает на вечном запрете "Северного потока", чтобы погубить ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на полном и вечном запрете сотрудничества с Россией по "Северному потоку", что погубит промышленность Европы, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.
"Самоубийство ЕС с помощью тысяч санкций продолжается. <…> Решение Мерца продавить “вечный” запрет “Северного потока” не только экономически бессмысленно — оно также фактически узаконивает худший акт промышленной диверсии в истории Европы", — говорится в материале.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Германии раскрыли, что поможет Мерцу на встрече с Трампом
1 июня, 15:14
Журналист также отметил, что от антироссийской политики Европы выигрывают лишь США, так как ЕС придется импортировать еще больше дорогого СПГ из Штатов.
Мерц ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен.
Крылатая ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Под ложным флагом". Мерц придумал рискованный способ обмануть Россию
1 июня, 08:00
Трубопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока — 2", вторая не была повреждена. В тот же день произошла диверсия на обеих нитках параллельного экспортного газопровода — "Северного потока". Германия, Данияи Швецияне исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции
31 мая, 20:58
 
ГерманияРоссияЕвропаФридрих МерцМаттиас ВарнигЕвросоюзNord Stream 2 AGГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В миреСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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