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"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока" - РИА Новости, 02.06.2025
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на полном и вечном запрете сотрудничества с Россией по "Северному потоку", что погубит промышленность Европы, пишет... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:56:00+03:00
2025-06-02T14:56:00+03:00
2025-06-02T14:56:00+03:00
германия
россия
европа
фридрих мерц
маттиас варниг
евросоюз
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на полном и вечном запрете сотрудничества с Россией по "Северному потоку", что погубит промышленность Европы, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази."Самоубийство ЕС с помощью тысяч санкций продолжается. <…> Решение Мерца продавить “вечный” запрет “Северного потока” не только экономически бессмысленно — оно также фактически узаконивает худший акт промышленной диверсии в истории Европы", — говорится в материале.Журналист также отметил, что от антироссийской политики Европы выигрывают лишь США, так как ЕС придется импортировать еще больше дорогого СПГ из Штатов.Мерц ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен.Трубопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока — 2", вторая не была повреждена. В тот же день произошла диверсия на обеих нитках параллельного экспортного газопровода — "Северного потока". Германия, Данияи Швецияне исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250601/handelsblatt-2020290137.html
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"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
UnHerd: Мерц настаивает на вечном запрете "Северного потока", чтобы погубить ЕС