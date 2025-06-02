https://ria.ru/20250602/memorandum-2020552355.html

Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию

Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию - РИА Новости, 02.06.2025

Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию

Меморандум РФ предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием, следует из полученного РИА Новости документа. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:36:00+03:00

2025-06-02T20:36:00+03:00

2025-06-02T20:36:00+03:00

в мире

украина

россия

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием, следует из полученного РИА Новости документа. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

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стамбул

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле