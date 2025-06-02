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Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию - РИА Новости, 02.06.2025
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20:36 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020552355.html
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию - РИА Новости, 02.06.2025
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию
Меморандум РФ предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием, следует из полученного РИА Новости документа. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:36:00+03:00
2025-06-02T20:36:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием, следует из полученного РИА Новости документа. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
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в мире, украина, россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию

Меморандум России предполагает подтверждение статуса Украины как страны без ЯО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием, следует из полученного РИА Новости документа.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
«
"Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования конфликта.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Вчера, 19:37
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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