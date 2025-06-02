https://ria.ru/20250602/memorandum-2020552355.html
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию - РИА Новости, 02.06.2025
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию
Меморандум РФ предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием, следует из полученного РИА Новости документа. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:36:00+03:00
2025-06-02T20:36:00+03:00
2025-06-02T20:36:00+03:00
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием, следует из полученного РИА Новости документа. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия выдвинула Украине требование по ядерному оружию
Меморандум России предполагает подтверждение статуса Украины как страны без ЯО