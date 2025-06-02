https://ria.ru/20250602/memorandum-2020551695.html

Россия предложила Украине обеспечить права русскоязычного населения

Россия предложила Украине обеспечить права русскоязычного населения - РИА Новости, 02.06.2025

Россия предложила Украине обеспечить права русскоязычного населения

Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, а также придание русскому языку... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:29:00+03:00

2025-06-02T20:29:00+03:00

2025-06-02T20:29:00+03:00

в мире

россия

стамбул

украина

сергей лавров

владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине, а также придание русскому языку статуса официального; следует из документа в распоряжении РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Основные параметры окончательного урегулирования… Обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального", - говорится в документе. Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

https://ria.ru/20250516/medinskij-2017418393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, стамбул, украина, сергей лавров, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле