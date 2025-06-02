Меморандум России предусматривает одобрение резолюцией СБ ООН
Меморандум России по Украине предполагает одобрение договора резолюцией СБ ООН
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Последовательность выполнения меморандума России по Украине предполагает одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Подписание договора; одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН; ратификация, вступление в силу и реализация договора", - следует из раздела меморандума, где описаны последовательность шагов и сроки их реализации.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".