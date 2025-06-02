https://ria.ru/20250602/memorandum-2020548524.html

Меморандум России предусматривает одобрение резолюцией СБ ООН

Меморандум России предусматривает одобрение резолюцией СБ ООН - РИА Новости, 02.06.2025

Меморандум России предусматривает одобрение резолюцией СБ ООН

Последовательность выполнения меморандума России по Украине предполагает одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН, следует из... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:12:00+03:00

2025-06-02T20:12:00+03:00

2025-06-02T20:13:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Последовательность выполнения меморандума России по Украине предполагает одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. ﻿﻿﻿ "Подписание договора; ﻿﻿﻿одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН; ратификация, вступление в силу и реализация договора", - следует из раздела меморандума, где описаны последовательность шагов и сроки их реализации﻿﻿. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020547949.html

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