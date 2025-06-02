https://ria.ru/20250602/memorandum-2020548159.html
Россия предложила Украине провести выборы
Россия предложила Украине провести выборы - РИА Новости, 02.06.2025
Россия предложила Украине провести выборы
Последовательность выполнения российского меморандума на переговорах с Украиной предполагает проведение выборов и формирование органов власти на территории... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:12:00+03:00
2025-06-02T20:12:00+03:00
2025-06-02T20:12:00+03:00
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сергей лавров
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Последовательность выполнения российского меморандума на переговорах с Украиной предполагает проведение выборов и формирование органов власти на территории Украины, следует из документа в распоряжении РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Последовательность шагов и сроки их осуществления… Проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины", - говорится в документе. Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, стамбул, украина, сергей лавров, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия предложила Украине провести выборы
Выполнение российского меморандума предполагает проведение выборов на Украине