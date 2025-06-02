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Меморандум России предполагает признание новых регионов и Крыма - РИА Новости, 02.06.2025
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20:11 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020547949.html
Меморандум России предполагает признание новых регионов и Крыма
Меморандум России предполагает признание новых регионов и Крыма - РИА Новости, 02.06.2025
Меморандум России предполагает признание новых регионов и Крыма
Российский меморандум Украине предполагает международно-правовое признание новых регионов России и Крыма, говорится в документе, который имеется в распоряжении... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:11:00+03:00
2025-06-02T20:11:00+03:00
в мире
россия
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владимир путин
владимир мединский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум Украине предполагает международно-правовое признание новых регионов России и Крыма, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА новости. Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. "Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины", - говорится в меморандуме. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
россия
украина
республика крым
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в мире, россия, украина, республика крым, владимир путин, владимир мединский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, оон, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ООН, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Меморандум России предполагает признание новых регионов и Крыма

Российский меморандум предусматривает признание новых регионов и Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВ поселке Гаспра в Крыму
В поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум Украине предполагает международно-правовое признание новых регионов России и Крыма, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА новости.
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 19:17
«
"Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины", - говорится в меморандуме.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ПутинВладимир МединскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныООНВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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