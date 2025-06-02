https://ria.ru/20250602/memorandum-2020546547.html

Меморандум России предполагает нейтралитет Украины

Меморандум России предполагает нейтралитет Украины - РИА Новости, 02.06.2025

Меморандум России предполагает нейтралитет Украины

Меморандум РФ предполагает нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы, следует из текста документа, который есть в распоряжении... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:01:00+03:00

2025-06-02T20:01:00+03:00

2025-06-02T20:01:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Н﻿﻿﻿ейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - говорится в одном из пунктов документа.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020539245.html

украина

россия

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле