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Меморандум России предполагает нейтралитет Украины - РИА Новости, 02.06.2025
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20:01 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020546547.html
Меморандум России предполагает нейтралитет Украины
Меморандум России предполагает нейтралитет Украины - РИА Новости, 02.06.2025
Меморандум России предполагает нейтралитет Украины
Меморандум РФ предполагает нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы, следует из текста документа, который есть в распоряжении... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:01:00+03:00
2025-06-02T20:01:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Н﻿﻿﻿ейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - говорится в одном из пунктов документа.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020539245.html
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в мире, украина, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Меморандум России предполагает нейтралитет Украины

Меморандум РФ предполагает нейтралитет Украины, ее невступление в военные союзы

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Н﻿﻿﻿ейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - говорится в одном из пунктов документа.
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