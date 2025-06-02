https://ria.ru/20250602/memorandum-2020545475.html

Российский меморандум предполагает решение вопросов по воссоединению семей

Российский меморандум предполагает решение вопросов по воссоединению семей - РИА Новости, 02.06.2025

Российский меморандум предполагает решение вопросов по воссоединению семей

Меморандум России предполагает решение вопросов по воссоединению семей и перемещенных лиц, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:58:00+03:00

2025-06-02T19:58:00+03:00

2025-06-02T19:58:00+03:00

в мире

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украина

стамбул

владимир мединский

владимир путин

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум России предполагает решение вопросов по воссоединению семей и перемещенных лиц, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА новости. Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. "Решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами", - говорится в меморандуме. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020545278.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле