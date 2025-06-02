Меморандум России предполагает запрет героизации нацизма на Украине
Меморандум России по Украине предполагает запрет героизации и пропаганды нацизма
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает запрет героизации нацизма на Украине, следует из документа, который находится в распоряжении РИА Новости.
«
"Основные параметры окончательного урегулирования… Законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29