https://ria.ru/20250602/memorandum-2020545278.html

Меморандум России предполагает запрет героизации нацизма на Украине

Меморандум России предполагает запрет героизации нацизма на Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Меморандум России предполагает запрет героизации нацизма на Украине

Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает запрет героизации нацизма на Украине, следует из документа, который находится в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:55:00+03:00

2025-06-02T19:55:00+03:00

2025-06-02T19:55:00+03:00

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стамбул

владимир мединский

владимир путин

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает запрет героизации нацизма на Украине, следует из документа, который находится в распоряжении РИА Новости. Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. "Основные параметры окончательного урегулирования… Законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий", - говорится в документе. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле