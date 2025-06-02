https://ria.ru/20250602/memorandum-2020544765.html

Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных

Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных - РИА Новости, 02.06.2025

Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных

Меморандум РФ предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:51:00+03:00

2025-06-02T19:51:00+03:00

2025-06-02T19:51:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

турция

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц", - указано в тексте пакетного предложения, прописанном как один из вариантов условий прекращения огня.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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