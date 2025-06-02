Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020544765.html
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных - РИА Новости, 02.06.2025
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных
Меморандум РФ предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:51:00+03:00
2025-06-02T19:51:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_abe253a25bf41193744ea6b6757ea00d.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц", - указано в тексте пакетного предложения, прописанном как один из вариантов условий прекращения огня.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e6e7208e18347c2b76ff93cba5c87c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, турция
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Турция
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных

Меморандум России по Украине предполагает взаимную амнистию политзаключенных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, говорится в полученном РИА Новости документе.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
«
"Взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц", - указано в тексте пакетного предложения, прописанном как один из вариантов условий прекращения огня.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала