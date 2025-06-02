https://ria.ru/20250602/memorandum-2020544765.html
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных - РИА Новости, 02.06.2025
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных
Меморандум РФ предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:51:00+03:00
2025-06-02T19:51:00+03:00
2025-06-02T19:51:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
турция
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц", - указано в тексте пакетного предложения, прописанном как один из вариантов условий прекращения огня.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, турция
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Турция
Россия предложила Украине взаимную амнистию политзаключенных
Меморандум России по Украине предполагает взаимную амнистию политзаключенных