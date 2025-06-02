https://ria.ru/20250602/memorandum-2020542436.html

Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине

Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине

Меморандум РФ предполагает запрет на военную деятельность других государств на Украине, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:43:00+03:00

2025-06-02T19:43:00+03:00

2025-06-02T19:43:00+03:00

в мире

украина

россия

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает запрет на военную деятельность других государств на Украине, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "… а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

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стамбул

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле