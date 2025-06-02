https://ria.ru/20250602/memorandum-2020542436.html
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине
Меморандум РФ предполагает запрет на военную деятельность других государств на Украине, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:43:00+03:00
2025-06-02T19:43:00+03:00
2025-06-02T19:43:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002919784_106:0:3109:1689_1920x0_80_0_0_3f87d2e8ea234a6e67aaacb08fefbf31.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает запрет на военную деятельность других государств на Украине, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "… а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002919784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81db1f6ec84922649c1b1d3e930cf5f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине
Меморандум РФ предполагает запрет военной деятельности других стран на Украине