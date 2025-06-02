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Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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19:43 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020542436.html
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине
Меморандум РФ предполагает запрет на военную деятельность других государств на Украине, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:43:00+03:00
2025-06-02T19:43:00+03:00
в мире
украина
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает запрет на военную деятельность других государств на Украине, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "… а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
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в мире, украина, россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия призвала запретить военную деятельность других стран на Украине

Меморандум РФ предполагает запрет военной деятельности других стран на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает запрет на военную деятельность других государств на Украине, говорится в полученном РИА Новости документе.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
«
"… а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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