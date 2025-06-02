https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541406.html

Меморандум позволит достичь долгосрочного мира, заявил Мединский

Меморандум позволит достичь долгосрочного мира, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025

Меморандум позволит достичь долгосрочного мира, заявил Мединский

Меморандум РФ позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к миру, заявил в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:38:00+03:00

2025-06-02T19:38:00+03:00

2025-06-02T19:42:00+03:00

россия

стамбул

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к миру, заявил в понедельник глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. "Меморандум - это комплексное предложение, которое позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира, или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира", - сообщил Мединский журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020540312.html

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россия, стамбул, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире