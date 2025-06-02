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Россия предложила Украине снять ограничения для УПЦ - РИА Новости, 02.06.2025
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19:36 02.06.2025 (обновлено: 19:39 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020540748.html
Россия предложила Украине снять ограничения для УПЦ
Россия предложила Украине снять ограничения для УПЦ - РИА Новости, 02.06.2025
Россия предложила Украине снять ограничения для УПЦ
Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает снятие ограничений для Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, следует из документа в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:36:00+03:00
2025-06-02T19:39:00+03:00
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сергей лавров
владимир путин
украинская православная церковь
московский патриархат
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает снятие ограничений для Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, следует из документа в распоряжении РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Основные параметры окончательного урегулирования… Снятие ограничений в отношении УПЦ", - говорится в документе. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://ria.ru/20250104/upts-1992494407.html
https://ria.ru/20240921/ukraina-1974009458.html
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россия, украина, стамбул, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Россия предложила Украине снять ограничения для УПЦ

Меморандум России по Украине предполагает снятие ограничений для УПЦ

CC BY-SA 4.0 / Demetriol / Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Demetriol /
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает снятие ограничений для Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 14:00
«
"Основные параметры окончательного урегулирования… Снятие ограничений в отношении УПЦ", - говорится в документе.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
Свято-Николаевский храм в Ирпени - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ
21 сентября 2024, 17:02
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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