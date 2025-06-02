Рейтинг@Mail.ru
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 02.06.2025 (обновлено: 19:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020540312.html
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России - РИА Новости, 02.06.2025
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России
Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из текста документа,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:35:00+03:00
2025-06-02T19:53:00+03:00
в мире
россия
республика крым
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:380:2205:1620_1920x0_80_0_0_cc064f83d932fb0de47d4be9c59f1177.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины", - говорится в документе.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/deti-2020530508.html
россия
республика крым
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:173:2205:1827_1920x0_80_0_0_4cbed9d59f64fe3df4fdcbe8c1cf7932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России

Меморандум предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины", - говорится в документе.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Украина передала России список детей для возвращения, заявил Мединский
Вчера, 18:49
 
В миреРоссияРеспублика КрымЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала