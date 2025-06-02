https://ria.ru/20250602/memorandum-2020540312.html
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России - РИА Новости, 02.06.2025
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России
Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из текста документа,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:35:00+03:00
2025-06-02T19:35:00+03:00
2025-06-02T19:53:00+03:00
в мире
россия
республика крым
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:380:2205:1620_1920x0_80_0_0_cc064f83d932fb0de47d4be9c59f1177.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины", - говорится в документе.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/deti-2020530508.html
россия
республика крым
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:173:2205:1827_1920x0_80_0_0_4cbed9d59f64fe3df4fdcbe8c1cf7932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, республика крым, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России
Меморандум предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсона