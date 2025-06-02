https://ria.ru/20250602/memorandum-2020540312.html

Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России

Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России - РИА Новости, 02.06.2025

Российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России

Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из текста документа,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:35:00+03:00

2025-06-02T19:35:00+03:00

2025-06-02T19:53:00+03:00

в мире

россия

республика крым

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:380:2205:1620_1920x0_80_0_0_cc064f83d932fb0de47d4be9c59f1177.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины", - говорится в документе.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/deti-2020530508.html

россия

республика крым

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, республика крым, луганская народная республика, вооруженные силы украины