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Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
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19:33 02.06.2025 (обновлено: 19:34 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020539245.html
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ
Меморандум РФ предполагает установление предельной численности ВСУ, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:33:00+03:00
2025-06-02T19:34:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает установление предельной численности ВСУ, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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в мире, россия, украина, стамбул, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Вооруженные силы Украины
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ

Меморандум РФ по Украине предполагает установление предельной численности ВСУ

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает установление предельной численности ВСУ, говорится в полученном РИА Новости документе.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
«
"Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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