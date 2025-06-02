https://ria.ru/20250602/memorandum-2020539245.html
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ
Меморандум РФ предполагает установление предельной численности ВСУ, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:33:00+03:00
2025-06-02T19:33:00+03:00
2025-06-02T19:34:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает установление предельной численности ВСУ, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Вооруженные силы Украины
Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ
Меморандум РФ по Украине предполагает установление предельной численности ВСУ