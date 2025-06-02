https://ria.ru/20250602/memorandum-2020539245.html

Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ

Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025

Меморандум России предполагает установление предельной численности ВСУ

Меморандум РФ предполагает установление предельной численности ВСУ, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:33:00+03:00

2025-06-02T19:33:00+03:00

2025-06-02T19:34:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает установление предельной численности ВСУ, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии", - указано в тексте меморандума среди основных параметров окончательного урегулирования.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, вооруженные силы украины