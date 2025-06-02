https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html

Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании

Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании - РИА Новости, 02.06.2025

Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:55:00+03:00

2025-06-02T00:55:00+03:00

2025-06-02T01:18:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, передает телеканал RT."Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле (помощник президента России — Прим. Ред.) Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", — говорится в сообщении.По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми. Они настаивают на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной. Встреча запланирована на завтра на 13:00 во дворце Чираган.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250601/peregovory-2020349248.html

https://ria.ru/20250601/medinskiy-2020344475.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

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