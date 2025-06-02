Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании
Мединский: Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании
Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, передает телеканал RT.
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"Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле (помощник президента России — Прим. Ред.) Владимир Мединский сообщил RT, что Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках", — говорится в сообщении.
По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми. Они настаивают на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.
В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной. Встреча запланирована на завтра на 13:00 во дворце Чираган.
На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.