https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html

Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома

Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома - РИА Новости, 02.06.2025

Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома

Всех медработников Выгоничской районной больницы вызвали на работу из дома после обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:17:00+03:00

2025-06-02T07:17:00+03:00

2025-06-02T07:17:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

брянск

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Всех медработников Выгоничской районной больницы вызвали на работу из дома после обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, рассказала РИА Новости одна из сотрудниц медучреждения. "Медработников там (на месте трагедии - ред.) было очень много. Наших (медиков - ред.) вызвали из дома", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сначала всех пострадавших пассажиров поезда "Климово - Москва", на который обрушился мост, принимали в Выгоничской районной больнице. Затем людей распределяли, исходя из тяжести полученных травм. Тех пассажиров, которые не пострадали, оперативно разместили в пункте временного размещения в местной школе, где для них было в том числе организовано питание, а затем их на автобусах доставили на вокзал в Брянске. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

https://ria.ru/20250601/rebenok-2020315365.html

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