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Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома - РИА Новости, 02.06.2025
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07:17 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html
Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома
Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома - РИА Новости, 02.06.2025
Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома
Всех медработников Выгоничской районной больницы вызвали на работу из дома после обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:17:00+03:00
2025-06-02T07:17:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
брянск
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Всех медработников Выгоничской районной больницы вызвали на работу из дома после обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, рассказала РИА Новости одна из сотрудниц медучреждения. "Медработников там (на месте трагедии - ред.) было очень много. Наших (медиков - ред.) вызвали из дома", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сначала всех пострадавших пассажиров поезда "Климово - Москва", на который обрушился мост, принимали в Выгоничской районной больнице. Затем людей распределяли, исходя из тяжести полученных травм. Тех пассажиров, которые не пострадали, оперативно разместили в пункте временного размещения в местной школе, где для них было в том числе организовано питание, а затем их на автобусах доставили на вокзал в Брянске. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html
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происшествия, брянская область, выгоничский район, брянск, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Брянск, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Медработников после обрушения моста в Брянской области вызвали из дома

Медработников Выгоничской больницы вызвали на работу после обрушения моста

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 2 июн - РИА Новости. Всех медработников Выгоничской районной больницы вызвали на работу из дома после обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, рассказала РИА Новости одна из сотрудниц медучреждения.
"Медработников там (на месте трагедии - ред.) было очень много. Наших (медиков - ред.) вызвали из дома", - рассказала собеседница агентства.
Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 о том, как пассажиров подбросило в момент ЧП - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП
1 июня, 13:07
По ее словам, сначала всех пострадавших пассажиров поезда "Климово - Москва", на который обрушился мост, принимали в Выгоничской районной больнице. Затем людей распределяли, исходя из тяжести полученных травм.
Тех пассажиров, которые не пострадали, оперативно разместили в пункте временного размещения в местной школе, где для них было в том числе организовано питание, а затем их на автобусах доставили на вокзал в Брянске.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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1 июня, 18:14
 
ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районБрянскАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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