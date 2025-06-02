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Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 02.06.2025 (обновлено: 22:55 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020555919.html
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине
Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский напомнил рассказы о "зверствах" солдат в Ираке, говоря о технологиях, РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:13:00+03:00
2025-06-02T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
ирак
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский напомнил рассказы о "зверствах" солдат в Ираке, говоря о технологиях, которые использует киевский режим в теме о "похищениях" Россией детей. Он сообщил, что киевские власти на протяжении нескольких лет заявляют о похищении Россией украинских детей. Мединский отметил, что из-за боевых действий они попадают в эту зону, семьи разделяются, кого-то вывозят из-под обстрела как на территорию РФ, так и на украинскую. "В свое время, когда американцы вторгались в Ирак, им нужно было показать зверство иракских солдат. И видите, была запущена целая кампания под названием "Иракские солдаты вынимают из инкубатора недоношенных детей и складывают их на кафельный пол умирать". Но потом выяснилось, что не было ни детей, ни инкубатора, ни кафельного пола, вот это все постановка Голливуда. Ну, отрабатывается абсолютно та же технология", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24". Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020544604.html
https://ria.ru/20250602/stambul-2020553926.html
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россия, стамбул, ирак, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Ирак, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, В мире, США
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине

Мединский напомнил рассказы о якобы зверствах солдат в Ираке, говоря о ВСУ

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский напомнил рассказы о "зверствах" солдат в Ираке, говоря о технологиях, которые использует киевский режим в теме о "похищениях" Россией детей.
Он сообщил, что киевские власти на протяжении нескольких лет заявляют о похищении Россией украинских детей. Мединский отметил, что из-за боевых действий они попадают в эту зону, семьи разделяются, кого-то вывозят из-под обстрела как на территорию РФ, так и на украинскую.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров
Вчера, 19:50
"В свое время, когда американцы вторгались в Ирак, им нужно было показать зверство иракских солдат. И видите, была запущена целая кампания под названием "Иракские солдаты вынимают из инкубатора недоношенных детей и складывают их на кафельный пол умирать". Но потом выяснилось, что не было ни детей, ни инкубатора, ни кафельного пола, вот это все постановка Голливуда. Ну, отрабатывается абсолютно та же технология", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский
Вчера, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулИракВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраинаВ миреСША
 
 
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