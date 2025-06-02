https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020555919.html
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине
Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский напомнил рассказы о "зверствах" солдат в Ираке, говоря о технологиях, РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:13:00+03:00
2025-06-02T21:13:00+03:00
2025-06-02T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
ирак
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский напомнил рассказы о "зверствах" солдат в Ираке, говоря о технологиях, которые использует киевский режим в теме о "похищениях" Россией детей. Он сообщил, что киевские власти на протяжении нескольких лет заявляют о похищении Россией украинских детей. Мединский отметил, что из-за боевых действий они попадают в эту зону, семьи разделяются, кого-то вывозят из-под обстрела как на территорию РФ, так и на украинскую. "В свое время, когда американцы вторгались в Ирак, им нужно было показать зверство иракских солдат. И видите, была запущена целая кампания под названием "Иракские солдаты вынимают из инкубатора недоношенных детей и складывают их на кафельный пол умирать". Но потом выяснилось, что не было ни детей, ни инкубатора, ни кафельного пола, вот это все постановка Голливуда. Ну, отрабатывается абсолютно та же технология", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24". Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020544604.html
https://ria.ru/20250602/stambul-2020553926.html
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россия, стамбул, ирак, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Ирак, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, В мире, США
Мединский напомнил о "зверствах" солдат в Ираке, говоря об Украине
Мединский напомнил рассказы о якобы зверствах солдат в Ираке, говоря о ВСУ