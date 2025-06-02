https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020511231.html

Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет

Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет

Россия и Киев обменяются пленными бойцами в возрасте до 25 лет по формуле "все на всех", общий "потолок" обмена будет не менее тысячи человек, заявил помощник... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:30:00+03:00

2025-06-02T17:30:00+03:00

2025-06-02T18:53:00+03:00

киев

россия

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

игорь костюков (генштаб)

владимир мединский

михаил галузин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_0025f86d6d4a50524b91d0859a61b039.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия и Киев обменяются пленными бойцами в возрасте до 25 лет по формуле "все на всех", общий "потолок" обмена будет не менее тысячи человек, заявил помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Во-вторых, по такой же формуле "все на всех" будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек... Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", - сказал Мединский.Также он уточнил, что новый обмен военнопленными между Россией и Украиной будет паритетным.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020512719.html

киев

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, игорь костюков (генштаб), владимир мединский, михаил галузин, украина, в мире