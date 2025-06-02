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Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет - РИА Новости, 02.06.2025
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17:30 02.06.2025 (обновлено: 18:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020511231.html
Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет
Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет
Россия и Киев обменяются пленными бойцами в возрасте до 25 лет по формуле "все на всех", общий "потолок" обмена будет не менее тысячи человек, заявил помощник... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:30:00+03:00
2025-06-02T18:53:00+03:00
киев
россия
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
игорь костюков (генштаб)
владимир мединский
михаил галузин
украина
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия и Киев обменяются пленными бойцами в возрасте до 25 лет по формуле "все на всех", общий "потолок" обмена будет не менее тысячи человек, заявил помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Во-вторых, по такой же формуле "все на всех" будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек... Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", - сказал Мединский.Также он уточнил, что новый обмен военнопленными между Россией и Украиной будет паритетным.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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киев, россия, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, игорь костюков (генштаб), владимир мединский, михаил галузин, украина, в мире
Киев, Россия, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Мединский, Михаил Галузин, Украина, В мире
Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет

Мединский: Россия и Украина обменяются пленными бойцами в возрасте до 25 лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия и Киев обменяются пленными бойцами в возрасте до 25 лет по формуле "все на всех", общий "потолок" обмена будет не менее тысячи человек, заявил помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
"Во-вторых, по такой же формуле "все на всех" будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек... Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", - сказал Мединский.
Также он уточнил, что новый обмен военнопленными между Россией и Украиной будет паритетным.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Журналисты ждут пресс-конференцию российской делегации - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал, на каком языке шли переговоры с Украиной
Вчера, 17:35
 
КиевРоссияСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Игорь Костюков (Генштаб)Владимир МединскийМихаил ГалузинУкраинаВ мире
 
 
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