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Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
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17:29 02.06.2025 (обновлено: 17:51 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020510951.html
Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский
Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский
Россия работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:29:00+03:00
2025-06-02T17:51:00+03:00
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей. Все семьи воссоединятся. С той и с другой стороны. Мы над этим работаем", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский

Мединский: все семьи, разъединившиеся из-за конфликта на Украине, воссоединятся

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
"Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей. Все семьи воссоединятся. С той и с другой стороны. Мы над этим работаем", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 17:35
 
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