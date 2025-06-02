https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020510951.html

Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский

Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025

Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский

Россия работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T17:51:00+03:00

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей. Все семьи воссоединятся. С той и с другой стороны. Мы над этим работаем", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире