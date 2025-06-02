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RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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11:57 02.06.2025 (обновлено: 12:07 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskij-2020420280.html
RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле
RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле
Глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле, сообщает со ссылкой РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:57:00+03:00
2025-06-02T12:07:00+03:00
россия
стамбул
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле, сообщает со ссылкой на источник телеканал RT в своем Telegram-канале. "У Мединского запланированы несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле. С кем, не уточняется", - говорится в сообщении.
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россия, стамбул, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле

RT: Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покидает гостиницу в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле, сообщает со ссылкой на источник телеканал RT в своем Telegram-канале.
Мединского запланированы несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле. С кем, не уточняется", - говорится в сообщении.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский рассказал о настрое перед переговорами в Стамбуле
1 июня, 22:25
 
РоссияСтамбулВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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