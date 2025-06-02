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RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле

RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле

Глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле, сообщает со ссылкой РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:57:00+03:00

2025-06-02T11:57:00+03:00

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россия

стамбул

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле, сообщает со ссылкой на источник телеканал RT в своем Telegram-канале. "У Мединского запланированы несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле. С кем, не уточняется", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

россия, стамбул, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире