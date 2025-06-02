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RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле
RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле
Глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле, сообщает со ссылкой РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:57:00+03:00
2025-06-02T11:57:00+03:00
2025-06-02T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава переговорной группы РФ, помощник президента России Владимир Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле, сообщает со ссылкой на источник телеканал RT в своем Telegram-канале. "У Мединского запланированы несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле. С кем, не уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
RT: Мединский может провести несколько встреч в Стамбуле
RT: Мединский может провести несколько встреч на полях переговоров в Стамбуле