https://ria.ru/20250602/mediki-2020499707.html

Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге

Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге - РИА Новости, 02.06.2025

Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге

Медики Брянской области эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге в Выгоничском районе, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:46:00+03:00

2025-06-02T16:46:00+03:00

2025-06-02T17:04:00+03:00

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

михаил мурашко

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Медики Брянской области эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге в Выгоничском районе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Медики Брянской области, включая службу скорой помощи и медицину катастроф эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге", – сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба правительства Брянской области в своем Telegram-канале.По словам Мурашко, в регион незамедлительно была направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф, которые осмотрели всех пострадавших, по результатам осмотра шесть наиболее тяжелых пациентов были оперативно вертолетами и спецавтотранспортом направлены на лечение в ведущие федеральные учреждения Минздрава и города Москвы.По тяжелым пациентам, отметил глава Минздрава, проводились консилиумы со специалистами национальных медицинских исследовательских центров Минздрава, при этом медицинскую помощь в брянских больницах пациентам оказывали и оказывают в полном объеме."Хотел бы отдельно поблагодарить коллег из МЧС России и РЖД – совместная работа по ликвидации последствий происшествия позволила сохранить жизни людей", – добавил министр.

https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020439153.html

брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, михаил мурашко