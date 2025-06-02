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Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге - РИА Новости, 02.06.2025
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16:46 02.06.2025 (обновлено: 17:04 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/mediki-2020499707.html
Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге
Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге - РИА Новости, 02.06.2025
Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге
Медики Брянской области эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге в Выгоничском районе, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:46:00+03:00
2025-06-02T17:04:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
михаил мурашко
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Медики Брянской области эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге в Выгоничском районе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Медики Брянской области, включая службу скорой помощи и медицину катастроф эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге", – сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба правительства Брянской области в своем Telegram-канале.По словам Мурашко, в регион незамедлительно была направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф, которые осмотрели всех пострадавших, по результатам осмотра шесть наиболее тяжелых пациентов были оперативно вертолетами и спецавтотранспортом направлены на лечение в ведущие федеральные учреждения Минздрава и города Москвы.По тяжелым пациентам, отметил глава Минздрава, проводились консилиумы со специалистами национальных медицинских исследовательских центров Минздрава, при этом медицинскую помощь в брянских больницах пациентам оказывали и оказывают в полном объеме."Хотел бы отдельно поблагодарить коллег из МЧС России и РЖД – совместная работа по ликвидации последствий происшествия позволила сохранить жизни людей", – добавил министр.
https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html
https://ria.ru/20250602/bryansk-2020439153.html
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, михаил мурашко
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Михаил Мурашко
Мурашко оценил работу брянских медиков после ЧП на железной дороге

Мурашко: брянские медики эффективно помогли пострадавшим в ЧП на железной дороге

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости
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Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Медики Брянской области эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге в Выгоничском районе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Медики Брянской области, включая службу скорой помощи и медицину катастроф эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге", – сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба правительства Брянской области в своем Telegram-канале.
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По словам Мурашко, в регион незамедлительно была направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф, которые осмотрели всех пострадавших, по результатам осмотра шесть наиболее тяжелых пациентов были оперативно вертолетами и спецавтотранспортом направлены на лечение в ведущие федеральные учреждения Минздрава и города Москвы.
По тяжелым пациентам, отметил глава Минздрава, проводились консилиумы со специалистами национальных медицинских исследовательских центров Минздрава, при этом медицинскую помощь в брянских больницах пациентам оказывали и оказывают в полном объеме.
«
"Хотел бы отдельно поблагодарить коллег из МЧС России и РЖД – совместная работа по ликвидации последствий происшествия позволила сохранить жизни людей", – добавил министр.
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Брянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиМихаил Мурашко
 
 
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