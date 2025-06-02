https://ria.ru/20250602/match-2020546878.html

Российские и молдавские игроки поучаствуют в "Матче Победы" в Подмосковье

Российские и молдавские игроки поучаствуют в "Матче Победы" в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2025

Российские и молдавские игроки поучаствуют в "Матче Победы" в Подмосковье

Товарищеский гала-матч между бывшими игроками национальных сборных и известных клубов России и Молдовы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:05:00+03:00

2025-06-02T20:05:00+03:00

2025-06-02T20:05:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020523371_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_ecad5fbe4ac7933d9ea6bd5cca038fc8.jpg

МОСКВА, 2 июн – Культурно-образовательный центр Молдовы. Товарищеский гала-матч между бывшими игроками национальных сборных и известных клубов России и Молдовы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 8 июня в подмосковных Мытищах на стадионе имени Дмитрия Аленичева. Спортивный праздник организован Культурно-образовательным центром Молдовы в России в рамках международного патриотического проекта "Победа 9/45". Пресс-конференция, посвященная "Матчу Победы", состоялась в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В мероприятии приняли участие вице-спикер Государственной думы РФ, лидер международного патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов; руководитель молодежного направления Культурно-образовательного центра Молдовы в России Даниил Станков; тренер академии имени Дмитрия Аленичева, руководитель комитета Общественного совета Культурно-образовательного центра Молдовы в России по образованию, молодежной политике и сохранению молдавского языка Сергей Чуйко; певица, амбассадор карты гражданина Молдовы в России Ольга Варвус; воспитанник молдавского клуба "Зимбру", бывший игрок тираспольских клубов "Шериф" и "Тирасполь" Вадим Борец; бывший игрок национальной сборной Молдовы Юрий Приганюк. "Сотни мероприятий по всему миру уже прошли под эгидой патриотического движения "Победа 9/45", а тысячи молдаван по всей России совместно с Культурно-образовательным центром Молдовы приняли участие в патриотических акциях. "Матч Победы" станет символичным объединением народов двух стран. Хочу сказать спасибо всем спортсменам, которые откликнулись и поддержали нашу инициативу. Для всех нас важно провести этот матч, объединяющий народы и сохраняющий историческую память. Я приглашаю всех на этот грандиозный праздник. Приходите семьями поддержать своих любимых игроков", – сказал вице-спикер Госдумы РФ, лидер международного патриотического движения "Победа 9/45" Чернышов. До гала-матча со звездами российского и молдавского футбола на стадионе имени Дмитрия Аленичева пройдет финал регионального турнира Культурно-образовательного центра Молдовы по футболу среди команд соотечественников из разных городов. "Отборочные турниры прошли среди десяти команд соотечественников из Калининграда, Ростова-на-Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга, Подольска и Мегиона. По итогам состязаний в финал вышли команды "Кодру" из Мегиона, "Гайдук" из Санкт-Петербурга, "Джолтай" из Подольска и "Краснодар". Мы приглашаем всех любителей футбола на этот спортивный праздник. Вас ждет яркая игра, автограф-сессия с именитыми футболистами, интерактивные игры для всей семьи и розыгрыши призов, а также конкурсы среди болельщиков на лучший плакат и возможность обняться и пожать руку легендам спорта", – отметил руководитель молодежного направления Культурно-образовательного центра Молдовы в России Даниил Станков. Символичный товарищеский гала-матч между командами Молдовы и России соберет на своей площадке гостей разных поколений и национальностей, подарит множество незабываемых эмоций и впечатлений. На празднике будут работать зоны для детей и взрослых, будут представлены молдавские производители, и, конечно, состоится выступление артистов и шоу-программа. "Гостей ждут специальные конкурсы и призы. А держатели карты гражданина Молдовы в РФ смогут получить в подарок лимитированную серию футболок от Культурно-образовательного центра Молдовы "Потомки Штефана". Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо показать карту нашим волонтерам на стенде карты гражданина Молдовы в РФ, подать заявку на участие в розыгрыше и ожидать результатов во время гала-матча", — рассказала певица, общественный деятель, амбассадор карты гражданина Молдовы в России Ольга Варвус. "Матч Победы" — это не просто спортивное событие. Это символ дружбы народов, уважения к истории и напоминание о великом подвиге наших предков. "Для всех нас это праздник, который объединяет поколения и культуры. Я очень рад быть частью такого важного события, как "Матч Победы". Для меня, как для тренера и бывшего игрока, спорт — это не только игра, но и мощный инструмент объединения людей. Особенно ценно, что перед матчем пройдет финал регионального турнира, в котором сыграют команды молдаван из разных городов России. Приглашаю всех на стадион имени Дмитрия Аленичева — будем вместе создавать историю", — сказал тренер, руководитель комитета Общественного совета Культурно-образовательного центра Молдовы в России по образованию, молодежной политике и сохранению молдавского языка Сергей Чуйко. Во время пресс-конференции стал известен состав команд. В команде от России выступят бывшие игроки сборной России и московского "Спартака". Среди них: капитан команды, победитель Лиги чемпионов УЕФА Дмитрий Аленичев; шестикратный чемпион России Александр Филимонов; бывший игрок ФК "Спартак" Москва Павел Мелёшин; шестикратный чемпион России Егор Титов; пятикратный чемпион России Рамиз Мамедов; чемпион России Денис Глушаков; шестикратный чемпион России Александр Ширко; чемпион СССР и России Валерий Шмаров; восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов; тренер, чемпион СССР и многократный чемпион России, заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев. В молдавскую команду войдут капитан команды, бывший игрок молодёжной сборной, тренер Академии футбола Дмитрия Аленичева Сергей Чуйко; экс-игрок национальной сборной Молдовы Юрий Приганюк; бывший игрок сборной Молдовы Александр Коваленко; тренер, воспитанник молдавского клуба "Зимбру", бывший игрок тираспольских клубов "Шериф" и "Тирасполь" Вадим Борец; тренер, бывший игрок национальной сборной Молдовы Сергей Белоус; тренер, рекордсмен чемпионата Молдавии по количеству голов в одном сезоне (35 голов), трижды лучший бомбардир чемпионата Молдове Сергей Рогачев. Большой спортивный праздник — "Матч Победы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 8 июня в 12:00 на стадионе им. Дмитрия Аленичева по адресу: городской округ Мытищи, улица Рождественская, дом 6. Гостей ожидает яркая шоу-программа, автограф-сессия со звездами футбола, интерактивные игры для всей семьи и розыгрыши призов. Для посетителей вход бесплатный по предварительной регистрации. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы