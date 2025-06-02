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Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве - РИА Новости, 02.06.2025
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21:10 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/lavrov-2020555514.html
Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве
Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве - РИА Новости, 02.06.2025
Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве замгенсека ООН Тома Флетчера, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:10:00+03:00
2025-06-02T21:10:00+03:00
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве замгенсека ООН Тома Флетчера, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее анонсировала, что Лавров примет Флетчера 2 июня в Москве. В ходе встречи планировалось обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, в том числе и вопросы деятельности ООН на Украине. "Я знаю, что он встречался с министром иностранных дел Лавровым и другими. Это часть его более широких консультаций со всеми государствами-членами, но особенно с постоянными членами Совета Безопасности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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в мире, россия, москва, украина, сергей лавров, стефан дюжаррик, мария захарова, оон
В мире, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, Мария Захарова, ООН
Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве

Представитель ООН Дюжаррик: Лавров принял замгенсека организации Флетчера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей
Министр иностранных дел РФ Сергей - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей. Архивное фото
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве замгенсека ООН Тома Флетчера, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее анонсировала, что Лавров примет Флетчера 2 июня в Москве. В ходе встречи планировалось обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, в том числе и вопросы деятельности ООН на Украине.
"Я знаю, что он встречался с министром иностранных дел Лавровым и другими. Это часть его более широких консультаций со всеми государствами-членами, но особенно с постоянными членами Совета Безопасности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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