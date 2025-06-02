https://ria.ru/20250602/lavrov-2020555514.html

Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве

Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве - РИА Новости, 02.06.2025

Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве замгенсека ООН Тома Флетчера, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:10:00+03:00

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ООН, 2 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве замгенсека ООН Тома Флетчера, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее анонсировала, что Лавров примет Флетчера 2 июня в Москве. В ходе встречи планировалось обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, в том числе и вопросы деятельности ООН на Украине. "Я знаю, что он встречался с министром иностранных дел Лавровым и другими. Это часть его более широких консультаций со всеми государствами-членами, но особенно с постоянными членами Совета Безопасности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

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