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Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве
Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве - РИА Новости, 02.06.2025
Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве замгенсека ООН Тома Флетчера, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:10:00+03:00
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве замгенсека ООН Тома Флетчера, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее анонсировала, что Лавров примет Флетчера 2 июня в Москве. В ходе встречи планировалось обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, в том числе и вопросы деятельности ООН на Украине. "Я знаю, что он встречался с министром иностранных дел Лавровым и другими. Это часть его более широких консультаций со всеми государствами-членами, но особенно с постоянными членами Совета Безопасности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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В мире, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, Мария Захарова, ООН
Лавров принял замгенсека ООН Флетчера в Москве
Представитель ООН Дюжаррик: Лавров принял замгенсека организации Флетчера