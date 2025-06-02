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Жителя Кузбасса заподозрили в хищении из бюджетных средств

Жителя Кузбасса заподозрили в хищении из бюджетных средств - РИА Новости, 02.06.2025

Жителя Кузбасса заподозрили в хищении из бюджетных средств

Предпринимателя из Кузбасса подозревают в хищении 22 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство модульных кемпингов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:00:00+03:00

2025-06-02T12:00:00+03:00

2025-06-02T12:00:00+03:00

происшествия

жилье

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следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Предпринимателя из Кузбасса подозревают в хищении 22 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство модульных кемпингов, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. По версии следствия, в августе 2022 года подозреваемый подал заявку на участие в программе поддержки развития туристической инфраструктуры Кузбасса на строительство модульных кемпингов. Для получения субсидии он представил поддельную банковскую выписку о наличии достаточных средств на счету компании для софинансирования проекта. "На основании представленных подложных документов конкурсная комиссия приняла решение выделить ему бюджетные средства в виде субсидии в размере более 22 миллионов рублей. После подписания соглашения денежные средства были переведены на расчетный счет бизнесмена, который использовал их в личных целях, не реализовав проект", – говорится в сообщении. Против руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отмечается, что со следствием фигурант сотрудничает. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения. По ходатайству следователя регионального СК на транспортное средство и банковские счета судом наложен арест. Уточняется, что противоправная деятельность коммерсанта выявлена сотрудниками ГУМВД по Кемеровской области.

https://ria.ru/20250524/tambov-2018818793.html

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происшествия, жилье, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)