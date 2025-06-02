https://ria.ru/20250602/kuzbass-2020369530.html
Пропавших в Кузбассе детей нашли живыми
Пропавших в Кузбассе детей нашли живыми - РИА Новости, 02.06.2025
Пропавших в Кузбассе детей нашли живыми
Пропавшие в воскресенье в Новокузнецке Кемеровской области восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат найдены живыми, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:49:00+03:00
2025-06-02T05:49:00+03:00
2025-06-02T17:44:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 2 июн — РИА Новости. Пропавшие в воскресенье в Новокузнецке Кемеровской области восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат найдены живыми, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В воскресенье пресс-служба СУ СК по Кемеровской области сообщила, что дети ушли из дома утром и до вечера их местонахождение было неизвестно. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты."В ходе поисковых мероприятий на улице города дети были обнаружены, они живы. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении них не совершались. В настоящее время следователи продолжают выяснять причины и обстоятельства отсутствия малолетних", — сообщили в ведомстве.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавших в Кузбассе детей нашли живыми
СК: пропавших в Кузбассе детей нашли живыми