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В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов - РИА Новости, 02.06.2025
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12:16 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/kursk-2020424003.html
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов - РИА Новости, 02.06.2025
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов
Тринадцать частных и два многоквартирных дома, а также автомобили и здания медучреждений пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников по... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:16:00+03:00
2025-06-02T12:16:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Тринадцать частных и два многоквартирных дома, а также автомобили и здания медучреждений пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников по Курску, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Уточнённая информация по повреждениям в результате ночной атаки вражеских БПЛА. Всего пострадало 13 частных домов, два МКД, автомобили. Как уже сообщал, также есть повреждения в здании кожвендиспансера и городской больницы №1", - сообщил Хинштейн. Он уточнил, что все повреждения зафиксированы комиссией. "В ближайшее время бригады приступят к восстановительным работам. Никто из жителей не останется без внимания", - добавил Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передавал корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля многоквартирных домов. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 57 БПЛА над Курской областью.
https://ria.ru/20240929/kursk-1975373824.html
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов

В Курске после атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома и 13 частных

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске
Последствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске
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КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Тринадцать частных и два многоквартирных дома, а также автомобили и здания медучреждений пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников по Курску, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Уточнённая информация по повреждениям в результате ночной атаки вражеских БПЛА. Всего пострадало 13 частных домов, два МКД, автомобили. Как уже сообщал, также есть повреждения в здании кожвендиспансера и городской больницы №1", - сообщил Хинштейн.
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Он уточнил, что все повреждения зафиксированы комиссией.
"В ближайшее время бригады приступят к восстановительным работам. Никто из жителей не останется без внимания", - добавил Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передавал корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля многоквартирных домов.
В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 57 БПЛА над Курской областью.
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