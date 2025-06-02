https://ria.ru/20250602/kursk-2020424003.html
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов - РИА Новости, 02.06.2025
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов
Тринадцать частных и два многоквартирных дома, а также автомобили и здания медучреждений пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников по... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:16:00+03:00
2025-06-02T12:16:00+03:00
2025-06-02T12:16:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019929774_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_626f99d4b93867d06f4d50f40805bbc8.jpg
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Тринадцать частных и два многоквартирных дома, а также автомобили и здания медучреждений пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников по Курску, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Уточнённая информация по повреждениям в результате ночной атаки вражеских БПЛА. Всего пострадало 13 частных домов, два МКД, автомобили. Как уже сообщал, также есть повреждения в здании кожвендиспансера и городской больницы №1", - сообщил Хинштейн. Он уточнил, что все повреждения зафиксированы комиссией. "В ближайшее время бригады приступят к восстановительным работам. Никто из жителей не останется без внимания", - добавил Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передавал корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля многоквартирных домов. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 57 БПЛА над Курской областью.
https://ria.ru/20240929/kursk-1975373824.html
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019929774_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_4337a0eaf722f0d6214df8d44ae4fef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов
В Курске после атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома и 13 частных