https://ria.ru/20250602/kursk-2020424003.html

В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов

В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов - РИА Новости, 02.06.2025

В Курске после атаки беспилотников повреждены 15 домов

Тринадцать частных и два многоквартирных дома, а также автомобили и здания медучреждений пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников по... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:16:00+03:00

2025-06-02T12:16:00+03:00

2025-06-02T12:16:00+03:00

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Тринадцать частных и два многоквартирных дома, а также автомобили и здания медучреждений пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников по Курску, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Уточнённая информация по повреждениям в результате ночной атаки вражеских БПЛА. Всего пострадало 13 частных домов, два МКД, автомобили. Как уже сообщал, также есть повреждения в здании кожвендиспансера и городской больницы №1", - сообщил Хинштейн. Он уточнил, что все повреждения зафиксированы комиссией. "В ближайшее время бригады приступят к восстановительным работам. Никто из жителей не останется без внимания", - добавил Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что ПВО сбила БПЛА над Курском, произошли возгорания в частных домах, есть попадания в многоквартирные дома, предварительно, пострадавших нет. Как передавал корреспондент РИА Новости, после атаки БПЛА в Курске повреждены остекление и кровля многоквартирных домов. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 57 БПЛА над Курской областью.

https://ria.ru/20240929/kursk-1975373824.html

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, министерство обороны рф (минобороны рф)