https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html

СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ в Курске

СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ в Курске - РИА Новости, 02.06.2025

СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ в Курске

Российские следователи завели уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА по гражданским объектам в Курске, устанавливаются причастные к этому... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:36:00+03:00

2025-06-02T11:36:00+03:00

2025-06-02T11:44:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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курск

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА по гражданским объектам в Курске, устанавливаются причастные к этому боевики ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ."В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военными следователями устанавливаются обстоятельства ночной атаки военнослужащими Украины на город Курск... Следствием продолжается работа по установлению представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому и другим аналогичным преступлениям", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 1 июня вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру Курска. Отмечается, что в результате повреждения получили четыре жилых дома, гараж и здание Курского кожно-венерологического диспансера.Согласно сообщению, в ходе осмотров мест происшествий военные следователи обнаружили фрагменты от БПЛА, которые изъяты и направлены на взрывотехническую судебную экспертизу. Кроме того, ведется работа с людьми, чье имущество повреждено.

https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html

https://ria.ru/20250602/bespilotnik-2020360530.html

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Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск 2025-06-02T11:36 true PT0M12S

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, россия, курск